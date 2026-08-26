Γιου Τινκ: «Αν ήταν πράκτορας θα έπρεπε να έχει ειδικές γνώσεις» λέει ο σύζυγός της

Στην πλατεία Αμερικής έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ σε σχέση με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας που αγνοείται από τον περασμένο Μάρτιο μετά τον εντοπισμό του κινητού της τηλεφώνου στην περιοχή. Οι Αρχές προσπαθούν να βρουν στοιχεία γύρω από τον λόγο που βρέθηκε εκεί και τι ακριβώς συνέβη, αλλά και αν έχει σχέση η εξαφάνισή της με το συγκεκριμένο στοιχείο της Αθήνας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεπτομέρεια ότι κοντά στο σπίτι που βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο υπήρχε ένα σπίτι που άνηκε σε κινεζική μεσιτική εταιρεία. Ένα από τα στελέχη της θα ήταν λίγο αργότερα στο ραντεβού των Εξαρχείων που είχε λίγο αργότερα η Γιου Τινκ και η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να διαπιστώσει τους λόγους που μπορεί να βρέθηκε εκεί η αγνοούμενη.

Παράλληλα, έχει γίνει πλήρη άρση απορρήτου στο κινητό τηλέφωνο, με τον σύζυγό της να αναφέρει στο Live News ότι υπήρχε κλήση από έναν Έλληνα μεσίτη χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν είχε κανονιστεί ραντεβού.

Παράλληλα, ο Βασίλης Καραβασίλης αναφέρθηκε και στον κ. Τσεν ο οποίος διαχειριζόταν ένα από τα έξι διαμερίσματα στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου θα είχε ραντεβού η Γιου Τινκ, που ωστόσο δεν εμφανίστηκε. Εκείνος είδε την ανάρτηση στο Silver Alert και ειδοποίησε τον διαχειριστή προκειμένου να ενημερώσει τις Αρχές αναφορικά με το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού τους, ωστόσο όπως αναφέρθηκε δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Διαβάστε ακόμα: Αρτέμιδα: «Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή» λέει ο γιος της - Τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν

Τα 26 αυτοκίνητα και οι οικονομικές εκκρεμότητες

Αν και η Τινγκ κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα με τα μέσα μεταφοράς, είχε δίπλωμα οδήγησης, με τον σύζυγο της να δείχνει στην κάμερα του «Live News» το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

«Αυτό το μαύρο γιατί οδηγούσε αυτόματο μόνο. Αυτό χρησιμοποιούσε ναι».

Από την έρευνα προκύπτει πως ο σύζυγος της 50χρονης, Βασίλης Καραβασίλης, είναι χρόνια συλλέκτης, όπως λέει ο ίδιος, και συνολικά έχει στην κατοχή του 26 αμάξια.

Στα τέλη του 2025 απέκτησαν τη διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα, ενώ στα άμεσα σχέδιά τους ήταν η αγορά ενός οικοπέδου για να χωρέσουν και τα 26 αμάξια τους.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών είχαν μπει το προηγούμενο διάστημα και οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν την Γιου Τινγκ καθώς, όπως είχε αποκαλύψει στο «Live News» τόσο η δικηγόρος της όσο και ο σύζυγός της, συνολικά από διάφορες παλιές υποθέσεις χρωστούσαν στην 50χρονη μεταφράστρια κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο.

Μιλώντας στο LIVE News ο σύζυγός της Γιου Τινκ ανέφερε: «Είναι η πιο πιθανή περίπτωση κάποιος να της έχει κάνει κακό. Το να έχει εξαφανιστεί μόνη της, δεν υπήρχε κίνητρο και δεν είναι τόσο εύκολο, κάτι θα είχε συμβεί. Δεν είναι τόσο εύκολο να βγει και να μπει στη χώρα παράτυπα, πόσο μάλλον να πάει στον τελικό του προορισμό».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα σενάρια ότι μπορεί η Γιου Τινκ είχε σχέση με μυστικές υπηρεσίες, ο Βασίλης Καραβασίλης δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, αν ήταν να λειτουργήσει ως πράκτορας θα έπρεπε να ασχολείται με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Δεν πιστεύω ότι τα μεσιτικά έχουν τέτοιο ενδιαφέρον».