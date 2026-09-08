Μετά την εύρεση του διαβατηρίου της 50χρονης Γιου Τινγκ, της μεταφράστριας που αγνοείται, στο ίδιο πάρκο - το Αττικό Άλσος - βρέθηκαν και άλλα «τεμαχισμένα» έγγραφα.

Όπως δήλωσε ο σύζυγος της αγνοούμενης Βασίλης Καραβασίλης στο Mega, σε ένα μέρος κοντά στην περιοχή με αγριόχαρτα και χωματόδρομο, στο οποίο η αστυνομία είχε κάνει επίσης έρευνες, βρέθηκαν νέα κομμάτια από ταινία διπλής όψεως κομμένα σε λωρίδες. Σημειώνει επίσης, ότι ήταν περίπου στο ίδιο σημείο όπου βρέθηκε το άλλο δημόσιο έγγραφο.

Ο σύζυγός της προσθέτει ότι μπορεί το αποτέλεσμα της διάλυσής τους να είναι από καταστροφέα εγγράφων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, μετά τα νέα ευρήματα.

Γιου Τινγκ - Η σημασία του διαβατηρίου

Υπενθυμίζεται ότι, το διαβατήριο της 50χρονης, η φθορά του οποίου αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και εβδομάδες, έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο.

Ωστόσο, ο εντοπισμός του δημοσίου εγγράφου στην εν λόγω περιοχή προκαλεί εντύπωση, δεδομένου πως το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, φέρεται να βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα, και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της.

Την ώρα που οι Αρχές σε Ελλάδα και Κίνα, μέχρι και η Interpol, αναζητούν στοιχεία που θα τους φέρουν πιο κοντά στα ίχνη της, κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση μιας γυναίκας από την Θεσσαλονίκη πριν από μερικές ημέρες, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης.