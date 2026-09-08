Μετά την εύρεση του διαβατηρίου της 50χρονης Γιου Τινγκ, της μεταφράστριας που αγνοείται, στο ίδιο πάρκο - το Αττικό Άλσος - βρέθηκαν και άλλα «τεμαχισμένα» έγγραφα.
Όπως δήλωσε ο σύζυγος της αγνοούμενης Βασίλης Καραβασίλης στο Mega, σε ένα μέρος κοντά στην περιοχή με αγριόχαρτα και χωματόδρομο, στο οποίο η αστυνομία είχε κάνει επίσης έρευνες, βρέθηκαν νέα κομμάτια από ταινία διπλής όψεως κομμένα σε λωρίδες. Σημειώνει επίσης, ότι ήταν περίπου στο ίδιο σημείο όπου βρέθηκε το άλλο δημόσιο έγγραφο.
Ο σύζυγός της προσθέτει ότι μπορεί το αποτέλεσμα της διάλυσής τους να είναι από καταστροφέα εγγράφων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, μετά τα νέα ευρήματα.
Γιου Τινγκ - Η σημασία του διαβατηρίου
Υπενθυμίζεται ότι, το διαβατήριο της 50χρονης, η φθορά του οποίου αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και εβδομάδες, έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο.
Ωστόσο, ο εντοπισμός του δημοσίου εγγράφου στην εν λόγω περιοχή προκαλεί εντύπωση, δεδομένου πως το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, φέρεται να βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα, και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της.
Την ώρα που οι Αρχές σε Ελλάδα και Κίνα, μέχρι και η Interpol, αναζητούν στοιχεία που θα τους φέρουν πιο κοντά στα ίχνη της, κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση μιας γυναίκας από την Θεσσαλονίκη πριν από μερικές ημέρες, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης.
- Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ προκαλεί ξανά τον πατέρα της: Πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κατά του AI
- Συνελήφθη για μαστροπεία γνωστός πορνοστάρ και influencer: Πώς παγίδεψε δύο 16χρονες
- Στούντιο 4 vs. Studio στις 3: Ποια εκπομπή κέρδισε χθες (7/9) την πρωτιά στην τηλεθέαση
- «Ο τουρισμός μας έκανε κακό»: Το νησί του Αιγαίου που το 1981 είχε προβλήματα του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.