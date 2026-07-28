Εξαμίλια: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου οδηγούνται σήμερα, Τρίτη (28/7), ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και προκαλώντας τον τραυματισμό ακόμη ενός ατόμου.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις και μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια

Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε από το MEGA καταγράφεται η στιγμή της φονικής έκρηξης με ένα μανιτάρι φωτιάς να αναδύεται ένα λεπτό πριν από τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7. Μάρτυρες περιγράφουν τη στιγμή της έκρηξης σαν σεισμό.

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Το χρονικό της έκρηξης

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, την ώρα του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή του εργοστασίου. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή προπανίου από προσκείμενο αγωγό, η οποία οδήγησε στην ακαριαία ανάφλεξη.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό πεζοπόρο τμήμα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος ημεδαπός.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..