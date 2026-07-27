Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Εξαμίλια Κορίνθου, όπου ένας 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από ωστικό κύμα και φωτιά που προκλήθηκε από σφοδρότατη έκρηξη σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ θραύσματα και λαμαρίνες εκσφενδονίστηκαν σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

«Πετάχτηκαν λαμαρίνες στα 500 μέτρα» – Δηλώσεις Δημάρχου

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Δήμαρχος Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής και επιβεβαίωσε την απώλεια του νεαρού εργαζομένου:

«Η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα οι λαμαρίνες του εργοστασίου να πεταχτούν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από το σημείο. Υπάρχει δυστυχώς ένας νεκρός, ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που βρισκόντουσαν στο σημείο διασώθηκαν. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα αίτια είναι ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μία από τις δεξαμενές ξιδιού.»

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«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Η κατάσταση των τραυματιών

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Τρία άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Οι περισσότεροι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν ήδη εξιτήριο, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται μόνο ένα άτομο.

Στους τραυματίες συγκαταλέγεται και ένας πολίτης που δεν εργαζόταν στο εργοστάσιο. Βρισκόταν σε γειτονική οικοδομή την ώρα του ατυχήματος και τραυματίστηκε από τα συντρίμμια που εκτοξεύθηκαν λόγω της εξαιρετικά βίαιης έκρηξης.

Οι αρμόδιες αρχές και η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργούν προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη στη δεξαμενή.