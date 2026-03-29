Εξάρχεια: 114 προσαγωγές μετά από την επίθεση με πέτρες σε άνδρες των ΜΑΤ

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (29/3) γύρω στις 4:20 στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, επιτέθηκε με πέτρες στη διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια. Τα επεισόδια εξελίχθηκαν με φωτιές να μπαίνουν σε κάδους περιμετρικά και ανθρωποκυνηγητό.
Ομάδα ατόμων κατευθύνθηκε σε καφετέρια στην Κωλέττη και κλείστηκε μέσα κατεβάζοντας τα ρολά.
Το σημείο περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και κλήθηκε εισαγγελέας και οι προσαγωγές έφτασαν τελικά τις 114, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο είχε κληθεί και δικηγορος.
Οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.