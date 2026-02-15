Εξάρχεια: «Μία πλατεία για τους ανθρώπους» - Νέα κινητοποίηση κατοίκων για το εργοτάξιο του μετρό

Μια διαφορετική κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή, στα Εξάρχεια, όπου κάτοικοι και συλλογικότητες της περιοχής επέλεξαν να μετατρέψουν την περίφραξη του εργοταξίου του Μετρό σε μια «σκηνή» διεκδίκησης του δημόσιου χώρου.

Υπό το σύνθημα «Το εργοτάξιο στην πλατεία, η πλατεία στους δρόμους», έχει στηθεί μια γιορτή στους δρόμους πέριξ της πλατείας Εξαρχείων, με μουσικές, συλλογικές κουζίνες, αθλοπαιδιές και δρώμενα, με την οποία η γειτονιά διατρανώνει ότι θέλει να παραμείνει γειτονιά.

Χαρακτηριστική εικόνα η μπασκέτα που στήθηκε στην πλευρά της Βαλτετσίου για να φιλοξενήσει «μονά» ματς παιδιών και μεγαλυτέρων, μεταξύ των πολλών εικόνων που μεταφέρει το Orange Press Agency.

Εξάρχεια: Υπό αποκλεισμό η πλατεία

Με φόντο το εργοτάξιο του μετρό στο οποίο οι εργασίες έχουν παγώσει εδώ κι ενάμιση χρόνο οι κάτοικοι των Εξαρχείων πραγματοποιούν εκδηλώσεις με τις οποίες ζητούν να αποκατασταθεί η πλατεία.

Γι’ αυτό και με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, ομάδων και ανθρώπων από τη γειτονιά έχουν αποκλείσει από νωρίς τους δρόμους γύρω από την πλατεία κι έχουν στήσει πάγκους με ενημερωτικό υλικό γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους της περιοχής κι έχουν ως αποτέλεσμα, όπως λένε, «τον εκτοπισμό των μόνιμων κατοίκων της».

Εξάρχεια: «Να διεκδικήσουμε τον δημόσιο χώρο μας»

«Είμαι μέλος της συνέλευσης του 'Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων'. Σήμερα, ενώ όλοι καρναβαλίζουν, εμείς είπαμε να αποκλείσουμε τον χώρο, την πλατεία μας, τον αγαπημένο μας αυτό χώρο που θέλουμε πίσω» λέει στο Orange Press Agency η Μαρίνα, μέλος της συνέλευσης, δίνοντας το στίγμα των σημερινών δράσεων.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, η ίδια σημείωσε πως «υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις στα Εξάρχεια. Παντού μπορείς να αποκλειστείς από τους αστυνομικούς. […] Εμείς σήμερα ήρθαμε να αποκλείσουμε με τη ζωντάνια, το κέφι, τη χαρά, να διεκδικήσουμε τον δημόσιο χώρο μας και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την ανάγκη μας για ελεύθερο χώρο».

«Μια γειτονιά για τους ανθρώπους που μένουν εδώ»

Στον ίδιο τόνο και εστιάζοντας στην αξία του δημόσιου χώρου και για τα παιδιά ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Ελένης, εκπροσώπου της συνέλευσης γονέων των παιδικών σταθμών Εξαρχείων.

«Εμείς είμαστε εδώ σήμερα γιατί είμαστε μέρος αυτής της γειτονιάς που θέλουμε να παραμείνει η γειτονιά για τους ανθρώπους που μένουν εδώ και όχι μόνο για όσους είναι περαστικοί ή ξέρω 'γω που μπορούν να πληρώνουν χίλια ευρώ για ένα δυάρι» τόνισε η κυρία Ελένη.

«Θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι ο πιο χειροπιαστός τρόπος να πούμε ότι μια γειτονιά έχει ένα μέλλον πραγματικά ανθρώπινο» και εξήγησε πως οι γονείς επιθυμούν «να συνεχίσουμε να ζούμε εδώ και εμείς και τα παιδιά μας και να ζούμε ανθρώπινα και όχι με λαμαρίνες».

Όπως λέει, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι το κλείσιμο των παιδικών σταθμών. «Από πέρσι είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση γιατί άρχισαν να μας ανακοινώνουν από το βρεφοκομείο που υπάγονται οι σταθμοί του Δήμου, ότι κάποια παιδιά θα μείνουν απ' έξω, ότι την επόμενη χρονιά ο ένας σταθμός εδώ στη Θεμιστοκλέους θα κλείσει» σημειώνει.