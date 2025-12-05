Εξαρθώθηκε κύκλωμα που «άρμεγε» τον ΕΟΠΥΥ: Η ιεραρχία της οργάνωσης και η απάτη με τα φάρμακα

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε κύκλωμα που «έτρεχαν» ιδιοκτήτης φαρμακείου και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, που δρούσαν εξαπατώντας τον ΕΟΠΥΥ μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν έρευνες σε κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος (34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ως το αρχηγικό μέλος, καθώς και 29χρονη ειδικευόμενη ιατρός και 58χρονος ιατρός).

Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Η «χοντρή μπίζνα» με τη συνταγογράφηση

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον 5 ατόμων με ιατρική ιδιότητα, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που προηγήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, κατά περιόδους, οργανωμένη ομάδα, στο πλαίσιο της οποίας επιδίωκαν, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και κατ’ επάγγελμα, να τελούν απάτες, να επεξεργάζονται παράνομα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προβαίνουν σε πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του Οργανισμού.

Ως προς τον τρόπο δράσης, κάθε μέλος της εγκληματικής ομάδας είχε συγκεκριμένο ρόλο. Αρχηγός ήταν ο 34χρονος φαρμακοποιός, ενώ οι υπόλοιποι 7 ήταν ιατροί, από τους οποίους οι 3 ειδικευόμενοι.

Μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν Α.Μ.Κ.Α., εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας κέρδη σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και άτομα που κατοικούν στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ προχωρούσαν και στην παράνομη εμπορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος.

Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Τι βρέθηκε στα λημέρια τους

Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.

Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

-839- συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες,

-9.390- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κ.ά.),

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.