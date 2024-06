Εξελίξεις με την εξαφάνιση του Μόσλεϊ στη Σύμη - Φωτογραφίες τον δείχνουν να έχει φτάσει στο Πέδι

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση εξαφάνισης του Μάικλ Μόσλεϊ, του δημοσιογράφου του BBC που χάθηκε στη Σύμη.

Στην εκπομπή «Live News» του MEGA παρουσιάστηκαν νέες φωτογραφίες του αγνοούμενου παρουσιαστή, που δείχνουν τον 67χρονο να κρατά ομπρέλα και να φορά τα ρούχα που φορούσε στην αρχική φωτογραφία που είχε τραβηχτεί και να περπατά σε κατοικημένη περιοχή και όχι σε κάποιο μονοπάτι.

Η εικόνα είναι από κάμερα ασφαλείας σε κεντρικό δρόμο στο χωριό Πέδι και αν έχει κινηθεί προς το μέρος που έμενε, ήταν ομαλός ο δρόμος.

Ζωντανός στο Πέδι έφτασε ο Μόσλεϊ

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο Μόσλεϊ έχει καταγραφεί στο Πέδι, κάτι που σημαίνει ότι έχει φύγει από την παραλία και έχει περάσει το επικίνδυνο μονοπάτι.

Έτσι επιβεβαιώνεται και η μάρτυρας που τον είδε και τον περιέγραψε με τα ίδια ρούχα.

Όπως προκύπτει, ο Βρετανός φαίνεται ότι έφτασε στο Πέδι ζωντανός και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε στεριά και θάλασσα, ενώ συμμετέχουν εθελοντές, πυροσβέστες, ελικόπτερο, drones, δύτες και εκπαιδευμένος σκύλος.

Ποιος είναι ο Dr Μάικλ Μόσλεϊ

Ο 67χρονος Μάικλ Μόσλεϊ είναι γνωστός - μεταξύ άλλων - για προγράμματα όπως η σειρά του BBC «Trust Me, I'm a Doctor» και παρουσίες στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Χάρη στη δουλειά του στα ντοκιμαντέρ, ο Μόσλεϊ έχει λάβει βραβεία όπως ένα Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ The Human Face. Διατηρεί επίσης στήλη στη Daily Mail και έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για διατροφή και άσκηση.

Έχει τέσσερα παιδιά με την σύζυγό του Κλαιρ Μπέιλι Μόσλεϊ, που είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και ασχολείται με την υγιεινή ζωή. Είναι υποστηρικτής της διαλειμματικής νηστείας και ιδιαίτερα της διατροφής 5:2 αλλά και τη δίαιτας The Fast 800.