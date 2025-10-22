Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Το βίντεο ντοκουμέντο που «καίει» τον φερόμενο συνεργό

Δεκαεπτά ημέρες έχουν περάσει από τη διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα, ωστόσο οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τόσο το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας όσο και την ταυτότητα του φυσικού αυτουργού.

Παράλληλα, το όπλο του εγκλήματος και το «λευκό» σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν εντοπιστεί, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την έρευνα.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας τους την περασμένη Κυριακή, συνέχισαν να αποποιούνται την ευθύνη, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για την εισβολή στο κάμπινγκ. Μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στις φυλακές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Φοινικούντα: Ξεκίνησαν νέες καταθέσεις

Η ανάκριση βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία εστιάζει σε όλα τα πρόσωπα του περιβάλλοντος των θυμάτων και αξιολογεί προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ήδη έχουν ξεκινήσει νέες καταθέσεις από κρίσιμους μάρτυρες, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται εντατικά. Στα χέρια των αξιωματικών βρίσκονται δεδομένα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου επτά τηλεφωνικών αριθμών, των οποίων η ανάλυση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ημερών.

Τα έως τώρα ευρήματα έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ εξετάζεται και το βιντεοληπτικό υλικό από διάφορα σημεία της Καλαμάτας, προκειμένου να εντοπιστεί πώς ο 22χρονος κατηγορούμενος έφτασε στον σταθμό ΚΤΕΛ και ποιος ενδεχομένως τον βοήθησε στη διαφυγή του.

Φοινικούντα: Το βίντεο που «καίει» τον συνεργό

Σε αποκλειστικό βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ, καταγράφεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Φορά διαφορετικά ρούχα σε σχέση με το βράδυ του εγκλήματος, φαίνεται καθαρός, ξεκούραστος και όχι βρεγμένος ή ταλαιπωρημένος – γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα ως την Καλαμάτα.

Κρίσιμα στοιχεία: η διαδρομή και το «πακιστανικό» τηλέφωνο

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό της διαδρομής του 22χρονου, αλλά και στη χρήση ενός «πακιστανικού» τηλεφώνου. Θεωρείται ότι αυτά τα δύο στοιχεία θα αποκαλύψουν ποιος βοήθησε τον κατηγορούμενο στη διαφυγή και πιθανόν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση τρίτων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες.