Εξέλιξη για την σορό στα Χανιά: Ανήκει στον 33χρονο γιατρό που αγνοούταν εδώ και 6 μήνες

Αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και έξι μήνες, μετά τον εντοπισμό της σορού που εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο χωριό Τζιτζιφέ στον Αποκόρωνα Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, η σορός εντοπίστηκε από βοσκό της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ιατροδικαστής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα οποία θα αποκαλυφθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, όμως υπήρξαν ενδείξεις, κυρίως στην ενδυμασία, που από την πρώτη στιγμή παρέπεμπαν στον Αλέξη Τσικόπουλο.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος χάθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι έρευνες ήταν εκτεταμένες, ενώ όσο περνούσε ο χρόνος, ενισχύονταν με νέες δυνάμεις και μέσα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί ζωντανός ο 33χρονος γιατρός.