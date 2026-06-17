Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για τον καιρό στην Αττική: Μικρός πυρήνας καταιγίδων φέρνει μπόρες το απόγευμα

Με άστατο καιρό συνεχίζεται η σημερινή ημέρα (17/06) σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, έκανε λόγο για μια «εξέλιξη της τελευταίας στιγμής» που αφορά την Αττική.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη σχηματιστεί πυρήνας καταιγίδων στη νότια Αττική, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Γλυφάδα και το Ελληνικό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται έως αργά το απόγευμα σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, της Πελοποννήσου, της βόρειας Ελλάδας και της Αττικής, ενώ από το βράδυ αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Καιρός: Ενισχύεται το μελτέμι

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ από αύριο θα πνέουν ακόμη ισχυρότεροι, αγγίζοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου να επισημαίνει ότι από αύριο αρκετές περιοχές θα βρίσκονται στην κατηγορία 3 κινδύνου λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από εδώ και πέρα, καθώς μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής για πυρκαγιές», τόνισε η μετεωρολόγος.