Εξετάζεται «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου: Στόχος τιμή υψηλότερη από τα 4,73 ευρώ το κιλό που ισχύει στην Κύπρο

Η Ελλάδα προχωρά στον σχεδιασμό προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για τους επαγγελματίες αλιείς με στόχο την αλίευση λαγοκέφαλων, όπως αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αποζημίωση για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που αλιεύεται και απομακρύνεται από τη θάλασσα αναμένεται να ξεπερνά τα 4,73 ευρώ, δηλαδή το ποσό που ισχύει σήμερα στην Κύπρο. Στόχος του μέτρου είναι αφενός η οικονομική στήριξη των ψαράδων και αφετέρου ο περιορισμός του πληθυσμού του τοξικού αυτού είδους, το οποίο έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου.

Όπως εξήγησε ο κ. Πρωτοψάλτης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται εδώ και μήνες σε συνεννόηση τόσο με τους επαγγελματίες αλιείς όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ενίσχυσης. Μάλιστα, οι αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για επιδότηση που θα προσεγγίζει ή και θα ξεπερνά τα 5 ευρώ ανά κιλό.

«Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικό κίνητρο για τους ψαράδες», σημείωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι το τελικό ύψος της αποζημίωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πλήρης εξάλειψη του λαγοκέφαλου δεν θεωρείται πλέον ρεαλιστικός στόχος, καθώς το είδος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μεσόγειο. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισμό του πληθυσμού του και στη μείωση των επιπτώσεών του στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιεία.

Το σχέδιο προβλέπει στοχευμένες δράσεις αλίευσης, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αναπαραγωγής του είδους. Ωστόσο, λόγω της τοξικότητας του λαγοκέφαλου, η διαχείρισή του απαιτεί ειδικές διαδικασίες και αυστηρή τήρηση των σχετικών κανονισμών.

Κάθε αλίευμα θα πρέπει να καταγράφεται και να καταμετράται, να φυλάσσεται σε κατάλληλους ψυκτικούς χώρους και στη συνέχεια να μεταφέρεται σε ειδικές εγκαταστάσεις για καταστροφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Το τελικό πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει ένα πλαίσιο που θα προσφέρει πραγματικά κίνητρα στους αλιείς για να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.