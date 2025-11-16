Έξι ώρες στην Αθήνα, από την άφιξη ως τις υπογραφές: Ο απολογισμός της επίσκεψης Ζελένσκι

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, το προεδρικό αεροσκάφος της Ουκρανίας προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος». Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τιμές.

Η πομπή κινήθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, σε μια πόλη που βρισκόταν σε καθεστώς αυξημένης ασφάλειας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο: Θερμή υποδοχή από τον Τασούλα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τον Ουκρανό ηγέτη με λόγια στήριξης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί τον επιθετικό αναθεωρητισμό και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για τη σταθερή στάση της χώρας απέναντι στην εισβολή.

Στο Μέγαρο Μαξίμου: Η συμφωνία-ορόσημο για το φυσικό αέριο

Η καρδιά της επίσκεψης χτύπησε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπογράφηκε η ιστορική συμφωνία για την τροφοδοσία της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας. Παρόντες ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ζελένσκι και η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε: «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη σταθερή στήριξη της Ελλάδας», ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το αέριο είναι «ζωτικής σημασίας για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται».

Ο Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Η συμφωνία ενεργοποιεί τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο: από την Αλεξανδρούπολη το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρική αρτηρία ενεργειακής ασφάλειας για 100 εκατομμύρια πολίτες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κυριαρχία των κρατών με το απαραβίαστο των συνόρων, καταδικάζοντας την «αιματηρή επιχείρηση» της Ρωσίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει όλες τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, παρά το οικονομικό κόστος, αποδεικνύοντας ότι «στην Αθήνα η Ουκρανία έχει έναν σταθερό σύμμαχο».

Ζελένσκι: «Η Ελλάδα μας βοηθά από την πρώτη μέρα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε ευγνωμοσύνη: «Η Ελλάδα από τις πρώτες ημέρες της εισβολής μας βοηθάει, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους για να είναι δυνατή η ειρήνη».

Αναφέρθηκε στις καθημερινές επιθέσεις που πλήττουν κρίσιμες υποδομές και τόνισε ότι το αέριο θα αποτελέσει «ανάσα» για τον ουκρανικό λαό.

Οι δύο ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να στηρίξει την πορεία του Κιέβου προς την ΕΕ και την ευρωατλαντική ενσωμάτωση, ενώ συμφωνήθηκε ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία με κοινά έργα.

Συζητήθηκε επίσης η συμβολή ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην ανοικοδόμηση πόλεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια αναγέννησης της χώρας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Συναντήσεις και παρασκηνιακές επαφές

Ο Ζελένσκι είχε 30λεπτη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ουκρανική πρεσβεία.

Λίγο πριν την αναχώρηση, αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Η παρουσία της αμερικανικής διπλωματίας κατέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή στρατηγική της Δύσης.

Το ευχαριστώ του Ζελένσκι στα social media

Με ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Ελλάδα: «Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – οι παραδόσεις ξεκινούν από τον Ιανουάριο».

Παράπλευρες συνέπειες: Χάος στο μετρό

Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προκάλεσαν χάος: μετρό και Προαστιακός «πάγωσαν» για πάνω από μιάμιση ώρα, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες επιβάτες.

εις σημειώθηκαν σήμερα στο μετρό και τον προαστιακό, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες. Το πρόβλημα ξεκίνησε γύρω στις 11:15 το πρωί, όταν συρμοί ακινητοποιήθηκαν με εντολή της αστυνομίας λόγω της άφιξης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην ελληνική πρωτεύουσα.

Επιβάτες που ταξίδευαν από τον Χολαργό ανέφεραν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα βαγόνια για τουλάχιστον μιάμιση ώρα, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στον προαστιακό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον σταθμό Κορωπίου.

Ωστόσο, αρκετοί επιβάτες υποστήριξαν ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από τους προηγούμενους σταθμούς μετά τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η απουσία πληροφόρησης και η μακρά αναμονή προκάλεσαν έντονη αγανάκτηση, καθώς πολλοί ταξιδιώτες είχαν προγραμματισμένες πτήσεις τις οποίες κινδύνευσαν να χάσουν.