Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο από τη Θεσσαλονίκη: Θανατώνονται τα 450 πρόβατά του

Ο κύκλος της βαθιάς δοκιμασίας που βιώνει ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη, του οποίου η ιστορία συγκίνησε πολλούς, φαίνεται να ολοκληρώνεται με οδυνηρό τρόπο.

Την Κυριακή (7/12), ο ίδιος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων εγκεφαλικού επεισοδίου και επιβεβαίωσε ότι η απόφαση για τη θανάτωση των 450 προβάτων του είναι οριστική.

Τα ζώα είχαν βρεθεί θετικά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, γεγονός που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις υγειονομικές διατάξεις του ΕΛΓΟ, επιβάλλει την άμεση μαζική θανάτωσή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

«Είναι σαν να ήταν δικά σας»

Σε βίντεο που δημοσίευσε η οικογένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασαν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό τους αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η κόρη του κτηνοτρόφου, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Είναι σαν να ήταν δικά σας και θέλετε να τα προστατέψετε», περιγράφοντας με αυτά τα λόγια την απροσδόκητη αλληλεγγύη πολιτών, φίλων και αγνώστων.

Η κατάσταση της υγείας του κτηνοτρόφου

Όπως ενημέρωσε η οικογένεια, η υγεία του κτηνοτρόφου παρουσιάζει βελτίωση. Η αξονική τομογραφία δεν έδειξε ανησυχητικά ευρήματα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η παραμονή του στο νοσοκομείο για παρακολούθηση πριν τελικά λάβει εξιτήριο.

Σε δήλωσή του μέσα από το δωμάτιο νοσηλείας, ο ίδιος ανέφερε με συγκρατημένη ψυχραιμία: «Θα δώσουμε πρόβατα τη Δευτέρα (8/12), είναι τελική απόφαση».

«Μετάνιωσα που δεν τα έδωσα νωρίτερα»

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο κτηνοτρόφος παραδέχτηκε ότι μετανιώνει που δεν έλαβε την απόφαση νωρίτερα:

«Μετάνιωσα που δεν τα έδωσα όταν τα έδιναν και άλλοι. Τα γιάτρεψα και γι’ αυτό με πονάει πάρα πολύ. Έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα — τουλάχιστον θα είχα την ανάμνηση ότι το κοπάδι μου αρρώστησε».

«Δεν θα αντισταθούμε»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει σε νομικές κινήσεις ή ενστάσεις:

«Θα τα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα (8/12), εμείς δεν θα αντισταθούμε. Δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία με δίκες και προσφυγές».

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη βαθιά ψυχική κόπωση ενός ανθρώπου που έχει αναμετρηθεί με την απώλεια, την ευθύνη και την αγωνία για την οικογένειά του.

«Προέχει η οικογένεια», πρόσθεσε, συνοψίζοντας το βάρος της απόφασης.

Αποχώρηση από τα κοινωνικά δίκτυα

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της δεύτερης κόρης του κτηνοτρόφου ότι η οικογένεια θα αποσυρθεί από τα social media:

«Ασχοληθήκαμε με τα social media για να αναδείξουμε τη φάρμα. Δεν θα συνεχίσουμε πια να ανεβάζουμε. Συγγνώμη που σας αφήσαμε με τόσο πόνο».