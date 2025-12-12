Έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται αγρότες από μπλόκα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, για την κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει εδώ και ημέρες, αποκλείοντας τον χώρο συμβολικά για ένα τρίωρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό που σχεδιάζεται είναι οι αγρότες να κινηθούν μαζικά από τα Μάλγαρα προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επιδιώξουν να αποκλείσουν συμβολικά, στην είσοδο και την έξοδο, μαζί με συναδέλφους τους από άλλα μπλόκα. Εκεί θα βρίσκονται 20 – 30 τρακτέρ.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι παραμένουν στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αγρότες από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με πούλμαν.

Η αστυνομία φαίνεται να έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο των αγροτών, οι οποίοι θέλουν να μπουν με τα τρακτέρ στο λιμάνι. Ήδη στο λιμάνι έχει φτάσει διμοιρία των ΜΑΤ, αλλά και μέλη της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Παράλληλα, οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Συνομιλίες με αγρότες από την Κρήτη - «Παράθυρο» για διάλογο από Τσιάρα

Την ίδια ώρα, αγροτοκτηνοτρόφοι από την Κρήτη βρίσκονται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν σε λίγες ώρες απόβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την ώρα που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφέρει ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη καλυφθεί, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή και για άλλα.

«Ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την εθνική κλειδωμένη τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, προκειμένου να μην υπάρχει ανησυχία στον αγροτικό κόσμο», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Αποζημιώσεις για τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο πριν κλείσει το έτος, προανήγγειλε από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εμείς την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε 120 εκατομμύρια από τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του ’25», ανέφερε ο Χρήστος Κέλλας.