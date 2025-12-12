Απόβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν οι αγρότες σήμερα: «Παράθυρο» για διάλογο από Τσιάρα

Αποκλεισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν σήμερα οι αγρότες από κοντινά μπλόκα της περιοχής, συνεχίζοντας σταθερά τις κινητοποιήσεις τους, την ώρα που οι συνάδελφοί τους από την Κρήτη βρίσκονται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν σε λίγες ώρες απόβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την ώρα που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας αναφέρει ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη καλυφθεί, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή και για άλλα.

Διαβάστε ακόμα: Όλα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση αγροτών με Χατζηδάκη, Τσιάρα: Ειδική σύσκεψη την Παρασκευή στη Νίκαια

«Ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την εθνική κλειδωμένη τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, προκειμένου να μην υπάρχει ανησυχία στον αγροτικό κόσμο», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Αποζημιώσεις για τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο πριν κλείσει το έτος, προανήγγειλε από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εμείς την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε 120 εκατομμύρια από τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του ’25», ανέφερε ο Χρήστος Κέλλας.

Αγρότες και στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου περιπολικό κάθετα στον δρόμο απέκοψε τον δρόμο των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού.

Κάλεσμα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Υπενθυμίζεται ότι κάλεσμα σε όλα τα μπλόκα να συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/12 στις 12:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Νίκαια της Λάρισας, απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σκοπός τους είναι να αποτιμήσουν τις κινητοποιήσεις τους και να αποφασίσουν τον τρόπο κλιμάκωσης. Παράλληλα, η ΠΕΜ προειδοποιεί «πρόθυμους "δούρειους ίππους" να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων τρέχοντας να κάνουν συνάντηση με την Κυβέρνηση τώρα που πιέζεται.

Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια υπονομεύει την ίδια την επιβίωση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων-αλιέων», επισημαίνει η Πανελλαδική επιτροπή υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να υποκύψει στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και στην τρομοκρατία. Να ενισχύσουν αποφασιστικά τα μπλόκα και να συμμετέχουν μαχητικά στις δράσεις που όλοι μαζί αποφασίζουμε. Λέμε για άλλη μια φορά: Νόμιμο είναι αυτό που συμφέρει τον λαό».

Η Επιτροπή συνεχίζει: «Η κυβερνητική τακτική της καταστολής, της τρομοκρατίας, αλλά και της μετάθεσης των ευθυνών μαζί με τις αόριστες υποσχέσεις, δεν θα περάσει. Θα λάβει την απάντηση που της αξίζει. Μαζί με τα τρακτέρ, θα παραμείνουμε στον δρόμο μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας.

Ο Αγώνας μας Είναι Θέμα Ζωής και Θανάτου γιατί είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα μας κάτω από το κόστος παραγωγής, ενώ η ακρίβεια πνίγει τον λαό και εμάς και δεν έχουμε εισόδημα, ενώ οι κτηνοτρόφοι έχασαν τα ζώα τους».

Η ΠΕΜ εκφράζει παράλληλα δημόσια τις ευχαριστίες της «προς τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους φοιτητών, γυναικών, και άλλων επαγγελματιών που έδωσαν ξανά αγωνιστικό "παρών", χαιρετίζοντας όλους τους μαζικούς φορείς που συμπαραστέκονται έμπρακτα στον δίκαιο αγώνα μας».