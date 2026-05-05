«Εύχομαι να είμαι η τελευταία μάνα»: Στο χειρουργείο ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού μετά τον άγριο ξυλοδαρμό

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της άγριας επίθεσης που δέχθηκε ένας 17χρονος έφηβος στο φάσμα του αυτισμού, το βράδυ το περασμένου Σαββάτου (02/5), στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το θύμα, μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, βρέθηκαν στο στόχαστρο ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε τη γνώση πολεμικών τεχνών για να προκαλέσει σοβαρά τραύματα στον ανήλικο.

«Έχει σπάσει όλη την άνω γνάθο και το κόκκαλο στο μάτι»

Μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται το παιδί της, η μητέρα περιγράφει με ανατριχιαστικό τρόπο τα τραύματα που υπέστη ο 17χρονος. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά:

«Έχει σπάσει όλη την άνω γνάθο και το κόκκαλο στο μάτι. Πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη».

Αναφερόμενη στο πώς ξεκίνησε το βίαιο περιστατικό, η ίδια τόνισε πως όλα συνέβησαν για μια ασήμαντη αφορμή:

«Από ένα σπρώξιμο ξεκίνησαν όλα. Εκείνη την ώρα τραγουδούσε η κυρία Ζευγαρά. Ένα απλό σπρώξιμο. Η κοπέλα χαστούκισε τη μεγάλη μου κόρη, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει.

Της δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής, της σπάει τη μύτη. Φωνάζει ο μικρός. Του λένε: Πήγαινε φώναξε τη μαμά. Την ώρα που φεύγει το παιδί τον κυνηγάει, του ρίχνει τη μπουνιά από πίσω και του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο.

Ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, έτσι; Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος και ο πιτσιρικάς είναι 1,63. Φορούσε και γυαλιά. Του έσπασε τα γυαλιά, του έσπασε τη γνάθο όλη τη δεξιά, θα μπουν λάμες, και στο μάτι του το δεξί από πάνω».

Ενώ ο 17χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διαδικασία του χειρουργείου, η υπόλοιπη οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ. Η μητέρα, μιλώντας στο Star, ανέφερε για την κατάσταση στο σπίτι:

«Τώρα περιμένω στο χειρουργείο, τα δύο τα παιδιά είναι στο σπίτι. Είναι ο ψυχολόγος μαζί τους. Και οι δύο κλαίνε. Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο».

Παράλληλα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την πλευρά των δραστών, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης και εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη στάση τους:

«Δεν θέλω να τους μάθω, απλά δεν θέλω να λένε πράγματα που δεν υφίστανται. Γιατί να βγαίνεις και λες πράγματα για το παιδί σου, τι έχει κάνει, έχεις αποτύχει σαν γονιός.

Εύχομαι να είμαι η τελευταία μάνα που πήγε βόλτα με τα παιδιά της και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Αυτός εκεί πέρα που είναι, εύχομαι να κάτσει και να αναρωτηθεί τι έχει κάνει και αυτή η μάνα να μην βγαίνει και να λέει ανακρίβειες για παιδάκια».

Το χρονικό της υπόθεσης και η σύλληψη

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια συναυλίας. Όλα ξεκίνησαν όταν μία από τις αδελφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του δράστη. Η έντονη αντίδραση της 20χρονης οδήγησε σε επίθεση κατά των κοριτσιών, ενώ στη συνέχεια παρενέβη ο 25χρονος.

Ο δράστης, ο οποίος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, χτύπησε αρχικά την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρότητα στον έφηβο στο φάσμα του αυτισμού, προκαλώντας του τα σοβαρά κατάγματα στο πρόσωπο. Παρόλο που το ζευγάρι διέφυγε αρχικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε λιγότερο από 24 ώρες.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ οι δράστες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχοντας παραδεχθεί την πράξη τους.