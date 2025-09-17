Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Οι κτηνοτρόφοι ζητούν μαζικούς εμβολιασμούς και αποζημιώσεις

Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας προχωρούν σε κινητοποιήσεις και ζητούν την άμεση εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού για τα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, πλήρη αποζημίωση και εντατικούς υγειονομικούς ελέγχους στα ποιμνιοστάσια και στις γύρω περιοχές.

Σήμερα (17/9) και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί συμβολική διαμαρτυρία στην Κτηνιατρική Διεύθυνση Θεσσαλίας στη Λάρισ

α. Στον Βόλο, κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας συγκεντρώνονται στην Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια θα μεταβούν στη Λάρισα για να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία.

Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να υιοθετήσουν άμεσα μέτρα για την προστασία των ζωικού κεφαλαίου και την αποζημίωση όσων επλήγησαν

Ευλογιά των αιγοπροβάτων - Πότε ξεκίνησε η επιδημία

Η πιο πρόσφατη επιζωοτία εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2024. Έως το τέλος Αυγούστου 2025 είχαν καταγραφεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκτροφές, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί 262.854 θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Στις περιοχές με επιβεβαιωμένα κρούσματα εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα. Η ζώνη προστασίας ορίζεται:

α) σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την μολυσμένη εκτροφή, ενώ

β) η ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων και

γ) η περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων.

Για τη διαχείριση της νόσου, με στόχο την εκρίζωσή της, εφαρμόζεται το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα εξής:

θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων στη μολυσμένη εκτροφή οριοθέτηση ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης καθώς και περαιτέρω Απαγορευμένων ζωνών απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων και ζωοτροφών στις ζώνες αυτές ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να τηρούνται κήρυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων με κρούσματα σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κινητοποίηση κτηνιάτρων που υπηρετούν στο ΥΠΑΑΤ και σε εποπτευόμενους φορείς συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για την απαγόρευση μετακινήσεων διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου σύσταση Task Force για την αντιμετώπιση της νόσου

Eυλογιά των αιγοπροβάτων - Ερωτήσεις & απαντήσεις

Τι είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι ζωονόσος που προσβάλλει αιγοπρόβατα και μόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, η οποία προκαλεί απώλειες στον κτηνοτροφικό τομέα. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία, καθώς δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Είναι ασφαλές το γάλα;

Ναι, το γάλα είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης

Είναι ασφαλές το κρέας;

Το κρέας μπορεί να καταναλωθεί κανονικά.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα στα ζώα;

Τα νοσούντα ζώα εμφανίζουν πυρετό, δερματικές αλλοιώσεις κυρίως στα άτριχα μέρη του σώματος, ανορεξία και κατάπτωση. Αυτά τα συμπτώματα αποτελούν βασικές ενδείξεις της νόσου.

Τι πρέπει να κάνει ο κτηνοτρόφος αν υποψιαστεί ότι κάποιο ζώο έχει μολυνθεί;

Πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το ζώο που παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα απομονώνεται, το κοπάδι περιορίζεται, αποφεύγεται κάθε επαφή με άλλους κτηνοτρόφους και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Η γρήγορη αναγνώριση και η άμεση αντίδραση είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο της νόσου.

Ποια είναι η επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου έως το τέλος Αυγούστου 2025;

Η τελευταία επιζωοτία της ευλογιάς αιγοπροβάτων εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2024.Μέχρι τότε είχαν καταγραφεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκτροφές, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 262.854 αιγοπρόβατα.