Το φαγητό που μας πάει σε νέα «ύψη»: Η ελληνική κουζίνα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως

Ένα αγαπημένο φαγητό με κρέας που βρίσκεις σε κάθε ψητοπωλείο, ανέβασε την ελληνική κουζίνα στο βάθρο του Taste Atlas.

κρεασ
Ψητό κρέας | Shutterstock
Το ξέραμε ήδη ότι για όποια κατάταξη ή φαγητό στο Taste Atlas και να μιλούσαμε, κάτι ελληνικό θα φιγουράρει στο «top 5», αφού η κουζίνα μας ξετρελαίνει ιστορικά τους ξένους.

Αυτή τη φορά, ένα φαγητό που δεν ακούγεται τόσο ανάμεσα σε τουρίστες και food vloggers, το ταπεινό και ταυτόχρονα «αμβροσιακό» κοντοσούβλι, μας ανέβασε στη 2η θέση, ανάμεσα στις καλύτερες κουζίνες παγκοσμίως.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο αιώνιος ανταγωνιστής μας, η Ιταλία, ενώ η λίστα αναδείκνυε και τα φαγητά με την υψηλότερη βαθμολογία, στα οποία βασίστηκε η κατάταξη.

Στα «ύψη» το κοντοσούβλι

Για την ελληνική κουζίνα, τα προϊόντα και φαγητά που αναδείχτηκαν ήταν το ελαιόλαδο «Φοινίκι Λακωνίας», η φάβα Σαντορίνης, το κοντοσούβλι και το ελαιόλαδο «Κολυμβάρι Χανίων».

Η Ιταλία βγήκε μποστά με την αφράτη Ναπολιτάνικη πίτσα, την αυθεντική παρμεζάνα, το προσούτο και την «πάστα Νασιάτα», ενώ τρίτη, σε θέση έκπληξη βρέθηκε η κουζίνα του Περού, με πιάτα άγνωστα σε εμάς, όπως η Salsa ocopa, το Aji criollo, τα Conchitas a la parmesana και τα Chocotejas.

 

