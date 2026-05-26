Φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ: Χειροπέδες σε 16 άτομα στη Θεσσαλονίκη για τη «βιομηχανία» παράνομων επιδοτήσεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μια γιγαντιαία επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης πολυμελούς κυκλώματος που λειτουρούσε γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χορηγώντας παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το thestival.gr, oι αρχές ξεσκονίζουν φακέλους και προχωρούν σε στοχευμένες εφόδους, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Οι έρευνες των διωκτικών αρχών είναι καταιγιστικές και το εύρος της απάτης αναμένεται να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις τις επόμενες ώρες.

Η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη αποτελεί το δεύτερο μεγάλο χτύπημα της ΕΛ.ΑΣ. κατά της διαφθοράς στον οργανισμό, καθώς μόλις εχθές εκτυλίχθηκε αντίστοιχη, ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην Κρήτη.

Εκεί, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 20 άτομα, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο, πανελλαδικό δίκτυο που απομυζούσε συστηματικά κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.