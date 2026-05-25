Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη που λαμβάνει χώρα από το πρωί της Δευτέρας (25/5), με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, φιγουράρουν υπεύθυνοι ΚΥΔ και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με το cretalive,gr, μετά τις έρευνες που διεξήχθησαν υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, συνελήφθησαν συνολικά 20 μέλη της οργάνωσης.

Αρχικά, δύο λογιστές που χαρακτηρίζονται ως «εγκέφαλοι της υπόθεσης» και τρεις υπεύθυνοι ΚΥΔ, στις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ των συλληφθέντων υπεύθυνων ΚΥΔ είναι και ο εν ενεργεία Αντιδήμαρχος.

Κατά τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα στην Κρήτη

Το νέο παράνομο κύκλωμα, φέρεται ότι δρούσε από το 2019. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων υποβολής δηλώσεων (ΚΥΔ) , εντόπιζαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα. Ύστερα, ενημέρωναν τους λογιστές, οι οποίοι, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία ιδιωτών αγροτών και έκαναν ψευδείς δηλώσεις.

Αφού έκαναν τις εν λόγω δηλώσεις, εισέπρατταν έκτοτε τις παράνομες επιδοτήσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως».

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για μια διαδικασία με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πάλι αυτές τις εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας… προς τέρψη της ψηφιακής αρένας», αμφισβητώντας επιπλέον την αναγκαιότητα της επιχείρησης, με τη μορφή που πραγματοποιήθηκε.