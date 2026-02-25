Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Από τον έλεγχο που έκανε η αστυνομία στο σημείο, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε ύποπτο.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 10 το πρωί η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εκκένωση των δικαστηρίων, γιατί άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 σε ιστότοπο και εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη Λεωφόρο Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
