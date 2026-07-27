Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία: Άνοιξε ξανά η Ακαδημίας

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα (27/7) για απειλή βόμβας στη γαλλική πρεσβεία, μετά από τηλεφώνημα λίγο μετά τις 11:00.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φάσρα αποδείχτηκε το τηλεφώνημα, καθώς δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ.
Η αστυνομία, άνοιξε ξανά την οδό Ακαδημίας οι οποία πριν είχε κλείσει για λόγους ασφαλείας.
- Ο Τραμπ έκανε τη νύχτα-μέρα: Η ανύπαρκτη ιστορία που παρουσίασε ως πραγματικό γεγονός
- Η νέα ημερομηνία των εκλογών, η εκτίμηση του Ανδρουλάκη και τα καλά νέα για το βουνό των Θεών
- Οι κοσμογονικές αλλαγές στον ΑΝΤ1 και η «Σιδηρία Κυρία» που βρίσκεται μια ανάσα μακριά
- Ένας κεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας του Νόλαν δεν υπάρχει πουθενά στον Όμηρο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.