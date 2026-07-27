Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία: Άνοιξε ξανά η Ακαδημίας

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα (27/7) για απειλή βόμβας στη γαλλική πρεσβεία, μετά από τηλεφώνημα λίγο μετά τις 11:00.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φάσρα αποδείχτηκε το τηλεφώνημα, καθώς δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ.

Η αστυνομία, άνοιξε ξανά την οδό Ακαδημίας οι οποία πριν είχε κλείσει για λόγους ασφαλείας.

