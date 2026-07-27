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Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία: Άνοιξε ξανά η Ακαδημίας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία, ήταν φάρσα.

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Συναγερμός για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία
Συναγερμός για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία | EUROKINISSI
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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα (27/7) για απειλή βόμβας στη γαλλική πρεσβεία, μετά από τηλεφώνημα λίγο μετά τις 11:00. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φάσρα αποδείχτηκε το τηλεφώνημα, καθώς δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ.

Η αστυνομία, άνοιξε ξανά την  οδό Ακαδημίας οι οποία πριν είχε κλείσει για λόγους ασφαλείας. 
 

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