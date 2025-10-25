Φέρμες, ψειρίσματα, Γκράβα, Κυψέλη, Καλλιθέα, βία, αλητεία: Το φαινόμενο δεν είναι τωρινό - Τα σκληρά '90s

Όχι, η βία ανηλίκων δεν είναι «φαινόμενο» της εποχής. Δεν φταίνε τα social media και η τραπ. Υπάρχει και υπήρχε και συγγνώμη αν σας το χαλάμε, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει, όσο δεν λαμβάνονται μέτρα σωστά και δραστικά κι όχι τα σαχλά, τα δήθεν και για το θεαθήναι! Η μόνη διαφορά είναι η έκταση που δεν έπαιρναν, γιατί τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, social media, αμεσότητα. Δεν σήκωνε ο καθείς ένα κινητό να αρχίσει να γράφει και να «μοιράζει» με ταχύτητα φωτός σε κάθε πλατφόρμα, όπου δισεκατομμύρια κόσμου είχε πρόσβαση.

Στη σκληρή δεκαετία του '90 δεν υπήρχαν καλά καλά τόσο κανάλια στην τηλεόραση και ο κόσμος ενημερωνόνταν κυρίως από τις εγημερίδες. Η εγκληματικότητα ήταν στα ύψη και τότε, δεν παράγινε σήμερα, ίδια είναι. Ίσως τότε να μην κουβαλούσε πάνω του ο κάθε 15χρονος, 16χρονος ακόμα και 13χρονος μαχαίρι. Τότε όμως κουβαλούσαν κατσαβίδια.

Διαβάστε ακόμα: Συμπλοκή με μαχαίρια στην Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος - Ακόμη στο νοσοκομείο ο 12χρονος

Μετά τη δεκαετία του 1980 που ξεκίνησε να «ανθίζει» ο χουλιγκανισμός (και) στη χώρα μας, η αλητεία των 90s έφτασε στο απόγειό της. Όπως τώρα φταίει η τραπ, τότε «έφταιγε» η ροκ και η rave. Τα ναρκωτικά, τα οργισμένα νιάτα κτλ. Πάντα κάποιος φταίει, αλλά ποτέ το ίδιο μας το σπίτι.

Η βία στις τάξεις των ανηλίκων, στα σχολεία, στα στέκια ήταν καθημερινό φαινόμενο. Απλά τότε οι ιστορίες ταξίδευαν από στόμα σε στόμα. «Άκουσες που φέρμαραν τον ... στη Γκράβα; Στη στάση του λεωφορείου, που «έφαγαν» τα καινούρια ΝΙΚΕ». Άκουγες την ιστορία και απλά προχωρούσες ευχόμενος να μην συμβεί κάποιο στιγμή και σε εσένα.

Γκράβα | Youtube

Μπουλούκια παρέες κύκλωναν παιδιά, κλέβοντας το χαρτζηλίκι, ρολόγια, μπουφάν, ότι τους γυάλιζε. Κινητά για να πάρουν δεν υπήρχαν τότε.

Ομάδες σχολείων επιτίθονταν η μία στην άλλη, το Γαλάτσι στην Κυψέλη, με νεράτζια που είχαν καρφωμένα πάνω τους ξυράφια. Θρανία έφευγαν από τα μπαλκόνια των σχολείων στα «αντίπαλα» κεφάλια, αλλά και αλυσίδες, λοστάρια και ξύλα.

Αφορμή για ξύλο μπορούσε να αποτελεί το οτιδήποτε. Όπως ένα απλό κοίταγμα: «Τι κοιτάς;» ήταν η μόνιμη ατάκα που άκουγες.

Η βία και η αλητεία ήταν παντού. Μην ακούτε που λένε τώρα «παράγινε». Τίποτα δεν παράγινε. Απλώς σήμερα το ακούς συνέχεια και το βλέπεις με τα μάτια σου σκρολάρωντας το κινητό σου. Η μόνη διαφορά ήταν η... ενδυμασία. Τότε το fly μπουφάν με τις κονκάρδες, οι αρβύλες και τα καρφάκια ή τα μακριά μαλλιά κυριαρχούσαν. Τώρα, όλοι φοράνε μαύρα, καπέλα και έχουν κρεμασμένα τσαντάκια burberry.



