Συμπλοκή με μαχαίρια στην Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος - Ακόμη στο νοσοκομείο ο 12χρονος

Ανησυχία για την έκρηξη βίας ανηλίκων έχει προκαλέσει η άγρια συμπλοκή παιδιών γυμνασίου στην Τρίπολη, με τον ένα 13χρονο να οδηγείται σήμερα (10/10) στον Ανακριτή και τον άλλο 12χρονο να βγαίνει από την Εντατική με σοβαρά τραύματα.

Ο 12χρονος αφού βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» θα μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική, καθώς - παρόλο που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση - μετά από χτύπημα στο μάτι οι γιατροί ανησυχούν για την όραση του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 12χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο αλλά και τον λαιμό και σοβαρά αιματώματα, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και το «Παίδων».

Υπενθυμίζεται ότι, η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου ήταν ασήμαντη. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου ακολούθησε λογομαχία και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Συμπλοκή ανηλίκων στην Τρίπολη: Η απόφαση του Ανακριτή για τον 13χρονο

Ο 13χρονος θύτης, έφερε επίσης χτυπήματα στο χέρι μετά τη συμπλοκή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση του δεν ήταν σοβαρή. Σήμερα το μεσημέρι (10/10) λίγο μετά τις 12 έφτασε στα Δικατήρια της Τρίπολης προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου και ο Εισαγγελέας και ο Ανακριτής αποφάσισαν ο 13χρονος να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Θα πρέπει δυο φορές το μήνα να δίνει το παρών σε αστυνομικό τμήμα και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.



