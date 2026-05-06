Φίδια σε νηπιαγωγείο στις Συκές Θεσσαλονίκης: «Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά σχολείο», καταγγέλλουν γονείς

Φίδια έχουν εντοπιστεί στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου στις Συκές Θεσσαλονίκης, τα οποία ωστόσο έχουν εξαφανιστεί. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο του σχολείου και τρομοκρατήθηκε. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση, με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας σκούπα.

Ωστόσο, το φαινόμενο επαναλήφθηκε, καθώς μόλις λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην απομάκρυνσή του.

Τι καταγγέλλουν οι γονείς των παιδιών

Γονείς μαθητών εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών τους, επισημαίνοντας ότι ο προαύλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται ουσιαστικά μέσα σε δασική περιοχή, με τη βλάστηση να είναι πυκνή και τα χόρτα ακούρευτα.

«Ο προαύλιος χώρος του σχολείου είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν γίνει ενέργειες για να κοπούν, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μέσα σε έξι ημέρες δύο φίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας στο Thestival.gr.

«Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο κοιμούνται με στρώμα κάτω στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε τον δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε κοπή των χόρτων γύρω από το σχολείο», πρόσθεσε η ίδια γονέας.

Οι γονείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τον δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.