Φιλιππιάδα: Το 112 έστειλε «εκκενώστε» - Αυτοί έφτιαξαν πυροσβεστικό και όρμησαν στη φωτιά

Είναι αδιαμφισβήτητο πως σε μία πυρκαγιά, προέχει η ζωή. Η ανθρώπινη και τα ζωάκια. Πολλοί κάτοικοι ωστόσο αρνούνται να εγκαταλείψουν το βιος τους, ότι δημιούργησαν με κόπο και μόχθο, την στέγη τους. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που κάτοικοι που έμειναν, έσωσαν τα σπίτια τους, έσωσαν τα χωριά τους.

Την ώρα που το 112 είχε στείλει στην Φιλιππιάδα μήνυμα για εκκένωση, την ώρα μάλιστα που ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης (προς τον Κώστα Πελετίδη) ανέφερε: «το να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», κάτοικοι όχι απλά έμειναν, αλλά έφτιαξαν μόνοι τους πυροσβεστικό και πάλεψαν με τις φλόγες.

Με πατέντες – δεξαμενή, σωλήνες, αντλίες κτλ. Πάνω σε φορτηγάκι, οι θαρραλέοι κάτοικοι όρμησαν στη φωτιά και βοήθησαν στην κατάσβεση για να σώσουν το χωριό τους και τα σπίτια τους.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, με μόνο όπλο την αποφασιστικότητα και την αγάπη για τον τόπο τους, σκαρφάλωσαν σε βουνά για να προσεγγίσουν όπου μπορούσαν τις φλόγες για να μην εξαπλωθούν.