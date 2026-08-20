Φιλοθέη: Οι πρώτες εικόνες απο το πάρκινγκ που ξέσπασε η φωτιά - Καπνοί και εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα

Στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες από το σημείο που ξέσπασε φωτιά στη Φιλοθέη, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Παρόλο που η πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επι της οδού Καλπακίου, του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού τέθηκε υπό έλεγχο, όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο, ακόμα είναι ορατοί πυκνοί καπνοί, ενώ καταγράφονται και οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε δύο οχήματα.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, ενώ τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 13:30. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στη Δ.Ε. Ψυχικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026