Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπης στα Τουρκοβούνια, από την πλευρά του Ψυχικού, στην οδό Καλπακίου.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής κατοικίας, όπου ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Στο σημείο βρίσκονται 19 πυροσβέστες, 6 όχηματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
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