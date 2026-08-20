Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπης στα Τουρκοβούνια, από την πλευρά του Ψυχικού, στην οδό Καλπακίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής κατοικίας, όπου ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στη Δ.Ε. Ψυχικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Στο σημείο βρίσκονται 19 πυροσβέστες, 6 όχηματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.