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Φωτιά τώρα στα Τουρκοβούνια: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες

Επί ποδός η πυροσβεστική για τη φωτιά σε ΙΧ που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπης στα Τουρκοβούνια, από την πλευρά του Ψυχικού.

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φωτια τουρκοβουνια
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπης στα Τουρκοβούνια, από την πλευρά του Ψυχικού, στην οδό Καλπακίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής κατοικίας, όπου ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. 

Στο σημείο βρίσκονται 19 πυροσβέστες, 6 όχηματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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