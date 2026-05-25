Final Four: Δύο συλλήψεις για οπαδικά επεισόδια στην Αθήνα μετά τον τελικό

Μετά το τέλος του μεγάλου τελικού της Euroleague, η ένταση μεταφέρθηκε στους δρόμους της Αθήνας. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο Ελλήνων, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί αντίπαλων ομάδων συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, οι οπαδοί στράφηκαν εναντίον τους. Μέσα στην αναταραχή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν έναν άνδρα που συμμετείχε ενεργά στα επεισόδια. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές σε μια υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.
Λίγη ώρα αργότερα, σε άλλη περιοχή της Αθήνας, εκτυλίχθηκε το δεύτερο περιστατικό. Μια ομάδα ατόμων που επέβαινε σε αυτοκίνητο πλησίασε περαστικούς φιλάθλους και, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, προσπάθησε να τους αποσπάσει οπαδικά διακριτικά.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση· εντόπισε το όχημα και συνέλαβε τον οδηγό, ενώ οι δύο συνεργοί του κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στον αρμόδιο εισαγγελέα.
