Φόβοι για «αντάρτικο» από τα αδέλφια που καταζητούνται - Δημογλίδου: «Άγνωστο πόσοι εμπλέκονται»

Μία τρομακτική σκέψη ταλανίζει όσους έζησαν, αλλά και όσους παρακολουθούν εναγωνίως την εξέλιξη της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια: Η προχθεσινή (1/11) ομοβροντία πυρών με δύο νεκρούς, δεν ήταν παρά η αρχή της σφαγής.

Δύο ημέρες μετά, εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν κατακλύσει το χωριό του Ψηλορείτη, φρουρώντας με νύχια και δόντια την έννομη τάξη, καθώς η έχθρα μεταξύ των δύο οικογενειών δεν έχει καταλαγιάσει, ενώ άγνωστο είναι τι μπορεί να ετοιμάζουν οι εμπλεκόμενοι στο φονικό, που καταζητούνται ακόμα.

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, η αστυνομία εκτιμούσε πως οι τουλάχιστον τρεις καταζητούμενοι, όλοι αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, βρήκαν κρυψώνα στα γύρω βουνά και ίσως ετοιμάζουν αντίποινα.

Δημογλίδου για Βορίζια: «Άγνωστο πόσοι εμπλέκονται»

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε στο Star: «Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκόμενων οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Δύο νοσηλεύονται ήδη φρουρούμενοι.

Οι τρεις είναι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, όπως και ο ένας νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. Πραγματοποιήθηκαν μάλιστα έρευνες και εκτός Ηρακλείου, στο Ρέθυμνο, όπου κατέστη δυνατή μόνο μία σύλληψη για άλλα αδικήματα.

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πόσοι εμπλέκονται στο περιστατικό. Μπορεί να έχουν ταυτοποιηθεί πέντε, αλλά οι αστυνομικοί θεωρούν πως υπάρχουν και άλλοι, και από τις δύο πλευρές».

Βορίζια: Σενάριο για παράδοση των καταζητούμενων

Σύμφωνα με πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τους τρεις καταζητούμενους να έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρο και να σχεδιάζουν την παράδοσή τους στις Αρχές τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο (04/11) στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.