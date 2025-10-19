Φοινικούντα: Υπάρχει και 3ο πρόσωπο, με το λευκό βαν - Ήταν και στον πυροβολισμό του Σεπτεμβρίου

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης έχει πλέον περάσει η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με την εκτέλεση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του φίλου του επιστάτη. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Οι καταθέσεις, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, συνεχίστηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με την ανακρίτρια να λαμβάνει νέα σημαντικά στοιχεία. Μετά τις πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος – ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – και της νεαρής φίλης του, κατέθεσε και επιχειρηματίας από την Αττική, με τον οποίο η νεαρή φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, κατέθετε επί τέσσερις ώρες όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Το λευκό βαν και το τρίτο πρόσωπο

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν αθόρυβα τις έρευνες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος από τη

Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε (;) μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το λευκό βαν, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό του ύποπτου αυτοκινήτου και εξετάζουν το ρόλο που είχε το βράδυ της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σε βίντεο από κάμερα μέσα στην Καλαμάτα, μετά τους πυροβολισμούς, είχε αποτυπωθεί μια άγνωστη γυναίκα πίσω από το τιμόνι.

Απολογούνται σήμερα οι 22χρονοι

Σήμερα Κυριακή (19/10), αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απολογίες των δύο συλληφθέντων, που κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Οι δύο κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται με απόλυτη μυστικότητα, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της ανάκρισης και την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας γύρω από τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.



