Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το διπλό φονικό που έλαβε χώρα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

Τα βασικά σενάρια, όπως θεωρούν οι αρχές, θέλουν τον δράστη, ο οποίος μαχαίρωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, να είχε οικονομικές και προσωπικές διαφορές με τον πρώτο.

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σιωπηλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, εδώ στην περιοχή δεν προκαλούσε. Η περιουσία του ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προκαλούσε, δεν φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια», είπε ο ανιψιός του 68χρονου.

Φοινικούντα: Βίντεο με τη διαδρομή του δράστη

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε. Βίντεο που εξασφάλισε το Mega δείχνει την στιγμή που το scooter φεύγει από το σημείο του εγκλήματος στις 20:30.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άτομο το οποίο προχώρησε στις δύο δολοφονίες έπειτα από εντολή, ή αν το ίδιο σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

Καλλιακμάνης: «Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε διαφορές με συγγενή δεύτερου βαθμού»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε ότι o 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινκ στη Φοινικούντα Μαγνησίας είχε διαφορές με συγγενή δευτέρου βαθμού. Το γεγονός αυτό, μπορεί να βοηθήσει τις αρχές προς την ταυτόποίηση του δράστη.

Κλειδί αποτελεί η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν παρών στο φονικό και γλίτωσε τελευταία στιγμή.

Ο ίδιος είπε στο Mega, «Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: «Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε: «Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο.

Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: «Έχουμε χάσει τον ύπνο μας» - Τι λέει φίλος του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Ο νεαρός περιγράφει τον δράστη να φορά φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Οι εξομολογήσεις στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων μαζί με τις πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα ο 68χρονος επιχειρηματίας, είναι τα σημαντικότερα κεφάλαια στο παζλ της δραματικής υπόθεσης.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε ο ανιψιός του 68χρονου.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα ερωτήματα των αρχών

Τα ερωτήματα των αρχών αναφορικά με την υπόθεση δολοφονίας είναι τα εξής: Ποιοι και γιατί ήθελαν να κάνουν κακό στον επιχειρηματία; Γνώριζε το θύμα ποια άτομα τον είχαν βάλει στο στόχαστρο και τι ήθελαν από εκείνον; Πώς εξηγείται η δολοφονία του επιστάτη; Γιατί ο δράστης τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε πισώπλατα; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα μένει να απαντηθούν για να πέσει περισσότερο φως στο διπλό έγκλημα που έχει συνταράξει τη Μεσσηνία.