Φοινικούντα: Έφυγαν από την Ευελπίδων ανιψιός και επιχειρηματίας - «Είναι έκπληκτος με τις κατηγορίες»

Εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα καθώς και του επιχειρηματία.

φοινικουντα
Μεταγωγή των συλληφθέντων | INTIME NEWS
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας είναι η μεταγωγή του 33χρονου ανιψιού του θύματος στην Ευελπίδων, μετά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Βέρρας, λίγο πριν τις 11:00 δήλωσε: «Δηλώνει έκπληκτος. Αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία εξεδόθη το ένταλμα και με ποια στοιχεία ακριβώς επεκτάθηκε η δίωξη στο πρόσωπο εκείνου και του φίλου του».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, βρίσκεται σε «άθλια» ψυχολογική κατάσταση και ότι από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Λίγο μετά τις 20:00, ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο και σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και με τρεις σφαίρες τον 60χρονο επιστάτη που προσπάθησε να ξεφύγει.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες - Θα μεταχθούν στα δικαστήρια Καλαμάτας

Η εκδοχή της ληστείας δεν έπεισε τις αρχές, οι οποίες εδώ και δύο μήνες ερευνούν ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει το σχέδιο για να «αρπάξει» την περιουσία του θείου του. Μαζί του συνελήφθη και ο επιχειρηματίας φίλος του, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, ενώ αναζητείται και τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό με διεθνές ένταλμα.

Η χειρόγραφη διαθήκη

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω της χειρόγραφης διαθήκης που είχε συντάξει ο 68χρονος τρεις ημέρες πριν το φονικό, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό.

Η διαθήκη ξεκινούσε με τη φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο ίδιος φοβόταν για τη ζωή του.

Η ανιψιά του θύματος, δήλωσε: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του», περιγράφοντας τον ξάδερφό της ως άνθρωπο με έπαρση τη νύχτα του φονικού, χωρίς να δείχνει σοκαρισμένος.

Η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, υπογράμμισε ότι θα αποκαλυφθούν οι απειλές που δεχόταν το θύμα και οι συνθήκες υπό τις οποίες έγραψε τη διαθήκη.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Το ξέσπασμα της ανιψιάς του 68χρονου στο Reader - «Είναι και άλλοι συνεργοί ελεύθεροι»

Από την πλευρά του επιχειρηματία φίλου του ανιψιού, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε:

«Δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη ο εντολέας μου… Εάν δω στοιχεία και αποδείξεις ότι ο δικός μου εντολέας έχει δώσει εντολή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν θα τον υπερασπιστώ».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πελάτης του συνεργάστηκε με τις αρχές και δεν θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, η δικηγόρος της οικογένειας του επιστάτη, Κατερίνα Μαυροειδή, επισήμανε ότι ο επιστάτης είχε ήδη λάβει μέρος της περιουσίας του θύματος και ότι η οικογένειά του δικαιούται μερίδιο, ενώ ο δικηγόρος της αδερφής του θύματος, Αντώνης Κατσάς, υπογράμμισε πως η αδερφή είναι η μοναδική κληρονόμος εφόσον καταδικαστεί ο ανιψιός.

