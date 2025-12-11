Φοινικούντα: Έφυγαν από την Ευελπίδων ανιψιός και επιχειρηματίας - «Είναι έκπληκτος με τις κατηγορίες»

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας είναι η μεταγωγή του 33χρονου ανιψιού του θύματος στην Ευελπίδων, μετά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Βέρρας, λίγο πριν τις 11:00 δήλωσε: «Δηλώνει έκπληκτος. Αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία εξεδόθη το ένταλμα και με ποια στοιχεία ακριβώς επεκτάθηκε η δίωξη στο πρόσωπο εκείνου και του φίλου του».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, βρίσκεται σε «άθλια» ψυχολογική κατάσταση και ότι από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Λίγο μετά τις 20:00, ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο και σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και με τρεις σφαίρες τον 60χρονο επιστάτη που προσπάθησε να ξεφύγει.

Η εκδοχή της ληστείας δεν έπεισε τις αρχές, οι οποίες εδώ και δύο μήνες ερευνούν ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει το σχέδιο για να «αρπάξει» την περιουσία του θείου του. Μαζί του συνελήφθη και ο επιχειρηματίας φίλος του, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, ενώ αναζητείται και τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό με διεθνές ένταλμα.

Η χειρόγραφη διαθήκη

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω της χειρόγραφης διαθήκης που είχε συντάξει ο 68χρονος τρεις ημέρες πριν το φονικό, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό.

Η διαθήκη ξεκινούσε με τη φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο ίδιος φοβόταν για τη ζωή του.

Η ανιψιά του θύματος, δήλωσε: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του», περιγράφοντας τον ξάδερφό της ως άνθρωπο με έπαρση τη νύχτα του φονικού, χωρίς να δείχνει σοκαρισμένος.

Η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, υπογράμμισε ότι θα αποκαλυφθούν οι απειλές που δεχόταν το θύμα και οι συνθήκες υπό τις οποίες έγραψε τη διαθήκη.

Από την πλευρά του επιχειρηματία φίλου του ανιψιού, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε:

«Δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη ο εντολέας μου… Εάν δω στοιχεία και αποδείξεις ότι ο δικός μου εντολέας έχει δώσει εντολή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν θα τον υπερασπιστώ».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πελάτης του συνεργάστηκε με τις αρχές και δεν θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, η δικηγόρος της οικογένειας του επιστάτη, Κατερίνα Μαυροειδή, επισήμανε ότι ο επιστάτης είχε ήδη λάβει μέρος της περιουσίας του θύματος και ότι η οικογένειά του δικαιούται μερίδιο, ενώ ο δικηγόρος της αδερφής του θύματος, Αντώνης Κατσάς, υπογράμμισε πως η αδερφή είναι η μοναδική κληρονόμος εφόσον καταδικαστεί ο ανιψιός.