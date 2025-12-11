Φοινικούντα: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες - Θα μεταχθούν στα δικαστήρια Καλαμάτας

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη της επιχείρησης, σε βάρος των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία και την ανακρίτρια Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και ένας επιχειρηματίας με καταστήματα στην Αθήνα, οι οποίοι, σύμφωνα με το ένταλμα, θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Και οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν χθες στην περιοχή της Βάρης Αττικής.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Αναζητείται ένας ακόμα συνεργός – Για ηθική αυτουργία ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Ένα τρίτο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα για συνέργεια στο διπλό φονικό, αναζητείται. Μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων από τον αρμόδιο εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Καλαμάτα ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Πώς «έδεσε» η υπόθεση στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σημαντική πρόοδος στην εξιχνίαση της υπόθεσης οφείλεται στην ανάλυση ηλεκτρονικών ευρημάτων, τα οποία είχαν κατασχεθεί πριν από περίπου 20 ημέρες σε επιχείρηση της αστυνομίας σε δύο καταστήματα εστίασης στο Κολωνάκι.

Από τους υπολογιστές, τα κινητά και τα USB sticks, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένες συνομιλίες και μηνύματα μεταξύ των συλληφθέντων.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Το ξέσπασμα της ανιψιάς του 68χρονου στο Reader - «Είναι και άλλοι συνεργοί ελεύθεροι»

Κομβικό ρόλο έπαιξαν και οι μαρτυρικές καταθέσεις συγγενών του θύματος, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν σοβαρές οικογενειακές διαφορές, ενώ η διαθήκη του 68χρονου, που άφηνε μεγάλο μέρος της περιουσίας στον ανιψιό, αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο.

Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου συνέδεσαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τις κινήσεις των φυσικών αυτουργών.