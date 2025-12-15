Φοινικούντα: Ενώπιον ανακριτή οι φερόμενοι ως δράστες της διπλής δολοφονίας

Ενώπιον ανακριτή πρόκειται να βρεθούν σήμερα Δευτέρα, (15/12), λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιστήθιος φίλος του επιχειρηματίας από την Αθήνα για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στους οποίους έχει αποδοθεί η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Οι δύο άνδρες, από τις πρώτες ημέρες μετά το διπλό φονικό, θεωρήθηκαν ύποπτοι από την Ελληνική Αστυνομία και, ύστερα από την παράδοση του 22χρονου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή μέχρι τη δίκη, και τη μετάβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη και στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, οι δύο συλληφθέντες βρέθηκαν αρκετές φορές στο γραφείο της ανακρίτριας, στον 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, για ανωμοτί καταθέσεις.

Ωστόσο οι φερόμενοι ως δράστες εμμένουν στην αθωότητά τους, παρά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους τα πρώτα λεπτά μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, το σενάριο του μάρτυρα που αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς στην ανακρίτρια δεν φαίνεται να ισχύει. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ανακρίτρια προέρχονται από την ανάλυση κλήσεων τεσσάρων με πέντε «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Όπως φαίνεται υπήρχε τηλεφωνική επαφή εκείνη την ώρα, ο ένας καλούσε από Φοινικούντα, ο άλλος από Αθήνα.

Αναφορικά με τον φυσικό αυτουργό, η ανακρίτρια φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τη σκανδάλη πάτησε ο ένας εκ των 22χρονων.

Ο συνεργός του ισχυρίζεται ότι ο δράστης, μετά το έγκλημα, κολύμπησε από την παραλία της Φοινικούντας μέχρι την Καλαμάτα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ΚΤΕΛ με προορισμό την Αθήνα.

Όσο για τη μεταφορά του δράστη στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, έχει αποτυπωθεί σε υλικό κάμερας ένα όχημα, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο των ΚΤΕΛ.

Ο ανιψιός παραδέχεται πως πράγματι είχε περάσει από το σημείο, αλλά σε διαφορετική ώρα, ισχυριζόμενος ότι ο λόγος ήταν η επίσκεψη στη μητέρα του.