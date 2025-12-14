Φοινικούντα: Τα «πακιστανικά» τηλέφωνα και ο ρόλος τους στη σύλληψη του ανιψιού

Την ώρα που αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Κασλαμάτας ως κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα οι δύο συλληφθέντες, το πρωί της Δευτέρας (15/12), αποκαλύπτονται νέα στοιχεία για το πώς η ανακρίτρια έφτασε στη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, το σενάριο του μάρτυρα που αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς στην ανακρίτρια δεν φαίνεται να ισχύει. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ανακρίτρια προέρχονται από την ανάλυση κλήσεων τεσσάρων με πέντε «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Όπως φαίνεται υπήρχε τηλεφωνική επαφή εκείνη την ώρα, ο ένας καλούσε από Φοινικούντα, ο άλλος από Αθήνα.



Αναφορικά με τον φυσικό αυτουργό, η ανακρίτρια φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τη σκανδάλη πάτησε ο ένας εκ των 22χρονων.

Ο συνεργός του ισχυρίζεται ότι ο δράστης, μετά το έγκλημα, κολύμπησε από την παραλία της Φοινικούντας μέχρι την Καλαμάτα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ΚΤΕΛ με προορισμό την Αθήνα.

Όσο για τη μεταφορά του δράστη στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, έχει αποτυπωθεί σε υλικό κάμερας ένα όχημα, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο των ΚΤΕΛ.

Ο ανιψιός παραδέχεται πως πράγματι είχε περάσει από το σημείο, αλλά σε διαφορετική ώρα, ισχυριζόμενος ότι ο λόγος ήταν η επίσκεψη στη μητέρα του.