Φοινικούντα: Ερωτικό και οικονομικό το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία; Αφήνει σχεδόν τα πάντα στον ανιψιό

«Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου». Με αυτά τα λόγια ξεκινάει τη νέα του διαθήκη, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη και σύντροφό του. Μετά τη δημοσιοποίηση της διαθήκης στο Ειρηνοδικείο Πύλου, ο 68χρονος συνέταξε νέα στις 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή μόλις τρεις μέρες πριν την άγρια δολοφονία του και την κατέθεσε σε συμβολαιογράφο την ίδια μέρα.

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος του στο Star και πρόσθεσε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Η διαθήκη άνοιξε και σχεδόν όλα τα αφήνει στον ανηψιό του.

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

Μάρτυρας που έχει καταθέσει στην αστυνομία και φέρεται να ήταν και μάρτυρας στη σύνταξη της διαθήκης, φέρεται να είπε πως ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ του είχε πει «νομίζω ότι έκανα το σωστό».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να είπε επίσης πως ο ιδιοκτήτης του χώρου έδειχνε ότι φοβόταν κάτι και πως σχεδίαζε να πουλήσει τα πάντα και να μετακομίσει στο Μονακό, όπου πήγαινε κάθε χρόνο για διακοπές.

Μεσσηνία: «Μπορεί να μας εκπλήξει ο δράστης»

Όπως αποκάλυψε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η αστυνομία έχει στοιχεία και κινείται μεθοδικά για τη σύλληψη του δράστη.

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», είπε και συνέχισε: «Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Η ίδια μάλιστα μίλησε για «προσωπικό κίνητρο» πίσω από τη δολοφονία.

«Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο», είπε.

Από την πλευρά του ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης δεν απέκλεισε η ταυτότητα του δράστη να μας εκπλήξει.

«Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος, ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί», είπε και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία που δεν μπορείς να πεις αυτήν την στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς. Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».

Για τους αξιωματικούς λοιπόν που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αυτή η διαθήκη πιθανόν να ξεκαθαρίσει το κίνητρο του δολοφόνου. Ένα σενάριο που εξετάζουν είναι το θύμα να είχε υποσχεθεί στον δράστη ότι θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη και τελικά κάτι να «στράβωσε» και να μην έγινε αυτό.

Παράλληλα συνεχίζουν τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν πληροφορίες στην έρευνα. Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού του θύματος και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα ο δράστης είναι νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλάει σπαστά ελληνικά. Ήδη η αστυνομία προσήγαγε έναν νεαρό ως ύποπτο, τον οποίο όμως ο ανιψιός δεν τον αναγνώρισε, ενώ πήρε πολύωρη κατάθεση και από έναν 17χρονο, ο οποίος επίσης φαίνεται να μην έχει σχέση με το έγκλημα, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να δώσει πληροφορίες για πρόσωπα με τα οποία τα θύματα είχαν διαφορές, καθώς τους γνώριζε καλά καλά τους δύο.

Μεσσηνία: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Όσον αφορά στην αναζήτηση του δράστη, οι έρευνες πλέον έχουν επεκταθεί και στον νομό Ηλείας, καθώς κάμερες τον έχουν «πιάσει» να περνά την Κυπαρισσία και να φτάνει μέχρι τη Ζαχάρω.

Το δρομολόγιο μάλιστα που επέλεξε για να διαφύγει δείχνει ένα πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή και έχει ξανακάνει τις συγκεκριμένη διαδρομή.

Στο ανθρωποκτονιών δεν αποκλείουν επίσης, ο δράστης να ενήργησε κατόπιν εντολών τρίτων, κάτι που ερευνάται για να διαπιστωθεί αν ισχύει και να είχε και συνεργό.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ίσως μπορεί να υπάρχει ερωτικό και οικονομικό κίνητρο πίσω από το σκοτεινό αυτό έγκλημα, όλα όμως μένουν να επιβεβαιωθούν από την έρευνα.

