Μάχιμη, μητέρα που τρέχει από τις συνεντεύξεις τύπου στα παιδικά πάρτυ, πρώην αριστούχα μαθήτρια με κλίση την παιδιατρική και με μηδαμινή συμπάθεια στους δημοσιογράφους. Μέχρι που αναγκάστηκε να τους συναστρέφεται και ξεκίνησε να τους κατανοεί. Καθημερινά «μπαίνει» μέσα σε κάθε σπίτι και ενημερώνει - από τη σκοπιά της Αστυνομίας φυσικά - για τα πάντα: Από το αν κάλεσε τελικά ο Μπισμπίκης το «100» μέχρι το έγκλημα των Τεμπών. Αυτή ήταν και η πιο δύσκολη υπόθεση που έπρεπε να χειριστεί.

Ο λόγος για την Κωνσταντία Δημογλίδου. Την άγνωστη 34χρονη εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, πίσω από το αυστηρό και στημένο, προσεγμένο, τηλεοπτικό προφίλ. Η αστυνόμος Β΄ βέβαια, ένα βαθμό αυστηρότητας κρατά και στο σπίτι καθώς αν τα παιδιά είναι άτακτα, θα μπουν τιμωρία. Τι είδους δεν γνωρίζουμε, αλλά θα «σπάσει» αμέσως μόλις αυτά της πουν: «Θα καλέσουμε την Αστυνομία, το 10201». Τη γραμμή για την προστασία ανηλίκων.

Η γνωριμία με τον επίσης αστυνομικό Παναγιώτη

Εκεί υποκύπτει. Όχι τίποτα άλλο. Θέλει να τα πηγαίνει και καλά μαζί τους για να έχει ευνοϊκή κριτική μετά τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της: «Τα μαλλιά σου δεν ήταν ωραία» ή «κουρασμένη φαινόσουν μαμά».

Στα σοβαρά τώρα: «Όποια εργαζόμενη γυναίκα πει ότι δεν δυσκολεύεται σε αυτό λέει ψέματα», παραδέχεται η ίδια. Τρέχει όλη μέρα. Τουλάχιστον έχει κατανόησει από τον σύζυγό της, τον Παναγιώτη. Του επαγγέλματος κι αυτός, αστυνομικός.

Με τον Παναγιώτη γνωρίστηκαν στην πρώτη πρακτική. Πήγε η Κωνσταντία για πρακτική σε ένα Αστυνομικό Τμήμα και τον γνώρισα εκεί. Ήταν 20 χρόνων και από τότε είναι μαζί. Πως το είχε πει η ίδια; «Έρωτας µε την πρώτη ματιά». Έχει δηλώσει μάλιστα η ίδια πως την θαυμάζει και δεν τη ζηλεύει. Αν τη ζήλευε «δεν θα είμασταν μαζί».

Το μόνο που την νοιάζει είναι τα παιδιά της να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αν τώρα θελήσουν να γίνουν κι αυτά αστυνομικοί, ε τότε «δεν θα τους το αρνηθώ». Όχι όπως οι δικοί της γονείς...

Παιδίατρος ήθελε να γίνει...

Όπως η ίδια έχει εξηγήσει, δεν ήταν θετικοί στο να γίνει αστυνομικός. Μεταξύ μας, με τη βαθμολογία που είχε θα μπορούσε να ακολουθήσει ότι θέλει. Μάζεψε19.000 μόρια. Είχε γράψει 20 Βιολογία, 20 Χημεία. Στο Λύκειο είχε ξεκινήσει να ψάχνει λίγο τη Σχολή Αξιωματικών, αν και το πρώτο που είχε στο μυαλό της ήταν να γίνει γιατρός και μάλιστα παιδίατρος. Απωθημένο ήταν...

Η γυναικοκτονία που την ώθησε να γίνει αστυνομικός

Η απόφαση για την αστυνομία πάρθηκε στην Γ' Λυκείου. Δύο γεγονότα την συντάραξαν και έτσι αποφάσισε να γίνει αστυνομικός για να βοηθάει τη δικαιοσύνη. Συνέβησαν μάλιστα στην περιοχή της, τη Βέροια. Το ένα τραγικό συμβάν, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, ήταν η γυναικοκτονία της Κικής Κούσογλου από τον πρώην σύντροφό της, Δάνο Μουρατίδη, ο οποίος είχε το θράσος και έβγαινε στη Νικολούλη και το έπαιζε δυστυχής για την εξαφάνισή της.

«Προερχόταν από το φιλικό μας περιβάλλον η οικογένεια. Ήταν μία από τις στιγμές που με σημάδεψαν, όπως και η υπόθεση με τον μικρό Άλεξ. Ήθελα να βοηθήσω μέσω τις δικαιοσύνης» είχε δηλώσει η αξιωματικός της ΕΛΑΣ.

Φυσικά δεν το μετάνιωσε. Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, πάλι πρώτη επιλογή της θα ήταν η Αστυνομία: «Πολλοί φίλοι μου με ρωτάνε: “Αν κέρδιζες 100.000.000, τι θα έκανες την επόμενη μέρα;” και τους απαντώ: “Θα πήγαινα στο γραφείο. Θα πήγαινα στη δουλειά μου”» είχε δηλώσει σχετικά.

Στα 22 της ανέλαβε το Α.Τ. Κερατσινίου

Στις 26 Μαΐου του 2023 η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, ως εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στα Μέσα Ενημέρωσης. Από τότε αποτελεί το «πρόσωπο» και τη «φωνή» επίσημα της ΕΛΑΣ. Γιατί οι Μπαλάσκας και Καλλιακμάνης δεν αναγνωρίζονται επίσημα.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας το 2012. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις σε Υπηρεσίες του Πειραιά καθώς και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

«Όταν βγήκα από τη Σχολή Αξιωματικών, ήμουν μόλις 22 ετών. Καλώς ή κακώς, όταν βγαίνουμε από τη Σχολή Αξιωματικών, αναλαμβάνουμε ηγετικές θέσεις. Από την αρχή διοικούμε. Εγώ βρέθηκα σε ένα Αστυνομικό Τμήμα στο Κερατσίνι. Πολύ δύσκολο Τμήμα, πολύ μεγάλος τομέας, περιοχή µε πολλά προβλήματα. Ήμασταν μόνιμα σε εγρήγορση. Ανέλαβα καθήκοντα διοίκησης άμεσα, γιατί ο διοικητής µου είχε ένα ατύχημα, τραυματίστηκε και ήμουν εγώ μετά από εκείνον.

Οπότε στα 22 µου βρέθηκα να διοικώ ένα Τμήμα µε πάνω από 50 ανθρώπους, οι οποίοι µε σεβάστηκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν είδα ποτέ διάκριση στο πρόσωπό µου επειδή είμαι γυναίκα. Ούτε επειδή ήμουν μικρή. Προσπάθησα να είμαι δίκαιη µε το προσωπικό. Είχα έναν αξιωματικό στη σχολή που έλεγε: «Είμαι καλός µε τους καλούς και όχι άδικος µε τους κακούς» είχε πει η ίδια.

Το 2015, ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Από το 2016 διδάσκει θέματα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αλλά και στο προσωπικό που επιλέγεται για στελέχωση των Πρεσβειών της Χώρας στο εξωτερικό καθώς μιλάει απταιστα αγγλικά.

«Δεν συμπαθούσα και πολύ τους δημοσιογράφους»

Καθημερινά συναναστρέφεται με δημοσιογράφους, ωστόσο, πριν αναλάβει υπεύθυνη Τύπου της ΕΛΑΣ, «δεν συμπαθούσα πολύ τους δημοσιογράφους. Τώρα πλέον καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση τους. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι η δουλειά αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο και δεν μπορούν να το αποδείξουν».

Η πιο δύσκολη στιγμή της στη δουλειά πάνω, όπως έχει πει, ήταν τα Τέμπη, καθώς οι πληροφορίες ήταν συγχεχυμένες, δεν υπήρχε η παραμικρή βοήθεια από την Hellenic Train και έπρεπε να είναι απόλυτα ακριβής στο τι μετέφερε, έχοντας πρώτα καταλαγιάσει το συναίσθημα που γεννάται ανθρώπινα από μια τέτοια τραγωδία.

Η επιπλοκή στη δεύτερη γέννα

Η στιγμή που τρόμαξε και πανικοβλήθηκε στην προσωπική της ζωή, ήταν στη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Είχε μια επιπλοκή κατά τη διάρκεια του τοκετού και εκεί κατάλαβε πόσες φορές οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στον θάνατο.

«Ενώ κυλούσαν όλα φυσιολογικά και ξεκίνησα να γεννήσω φυσιολογικά, ξαφνικά είχα μια επιπλοκή και κινδύνευσα να χάσω το παιδί µου. Παραλίγο να πνιγεί κατά τη διάρκεια της γέννας. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια µου. Ήταν η μόνη στιγμή που µε τάραξε τόσο πολύ στη ζωή µου» είχε πει η ίδια.

