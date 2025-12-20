Φοινικούντα: Προφυλακιστέος για τη διπλή δολοφονία ο 30χρονος- Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνεργεία στη διπλή δολοφονία των ιδιοκτήτη και συγγενή του στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μετά από 9 ώρες κατάθεσης.

Αν και ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, δεν έπεισε την ανακρίτρια, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή του. Ο 30χρονος βρέθηκε στην ανακρίτρια σήμερα (20/12) στις 10:00 μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του.

Κατηγορείται για συνεργεία στον φόνο, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που φέρεται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, μέσω τηλεφώνων.

Φοινικούντα: Οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση

Παράλληλα το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δύο 22χρονοι το βράδυ πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, το πήραν από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου.

Έτσι, οι συλλήψεις για την υπόθεση έχουν γφτάσει τις πέντε.

Ο 30χρονος βρισκόταν στο εξωτερικό και είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές κατά την επιστροφή του στη χώρα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12), δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, καθώς και πως δεν γνώριζε τους 22χρονους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι κρτούμενοι προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Παρά τις εξελίξεις, η έρευνα φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.