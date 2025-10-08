Φοινικούντα: Νέο βίντεο με τον δολοφόνο του κάμπινγκ - Η διαδρομή που ακολούθησε

Πολύ κοντά στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ατόμου που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους κρίσιμα στοιχεία που φαίνεται να οδηγούν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Όπως αποκαλύπτει το ίδιο ρεπορτάζ, πρόκειται για νεαρό, λεπτό, ξανθό άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε σε κάμερες ασφαλείας να κινείται με σκούτερ προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά το διπλό έγκλημα.

Ο νεαρός μιλούσε σπαστά ελληνικά, σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού του θύματος — του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα της επίθεσης. «Μόλις πυροβόλησε το θείο μου, πρόλαβα να τρέξω και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας· τον άφησα πίσω και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε», κατέθεσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του αρχιτέκτονα, καθώς υπήρχαν άτομα που φέρονται να είχαν οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές μαζί του. Πληροφορίες του STAR αναφέρουν ότι ο 68χρονος αρχιτέκτονας είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του, ορίζοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη του και ένα συγγενικό πρόσωπο.

Η διαδρομή του δράστη

Μετά τη δολοφονία, ο ένοπλος εγκατέλειψε το κάμπινγκ κατευθυνόμενος προς τη Μεθώνη, διέσχισε την Πύλο και συνέχισε μέσω του κεντρικού δρόμου προς Γιάλοβα και Κορυφάσι, όπου τα ίχνη του χάθηκαν.

Η μοτοσικλέτα του έχει καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας, ωστόσο η πινακίδα κυκλοφορίας δεν είναι ορατή, καθώς η λήψη έγινε νύχτα, υπό κακοκαιρία, και το όχημα κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

Τα στοιχεία της επίθεσης

Παρά τη νεαρή του ηλικία, ο δράστης φαίνεται ότι γνώριζε από όπλα. Από τις έξι σφαίρες του περιστρόφου, οι πέντε βρήκαν τον στόχο τους. Πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στο κεφάλι και στο στήθος, ενώ τον επιστάτη, που προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησε τρεις φορές στην πλάτη.

Η έκτη σφαίρα χτύπησε σε τροχόσπιτο, με τον αυτόπτη μάρτυρα να δηλώνει πως είχε ως στόχο τον ίδιο.

Τα πιθανά κίνητρα

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει δύο βασικά σενάρια:

Έγκλημα τιμής, με τον δράστη να έχει προσωπικές διαφορές με το θύμα. Οικονομικό ή κληρονομικό κίνητρο, καθώς ο 68χρονος αρχιτέκτονας διέθετε μεγάλη περιουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή.