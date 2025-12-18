Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς παραδόθηκε στην αστυνομία ο 30χρονος που αναζητούνταν από τις Αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων της ανακρίτριας, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και φίλος του, επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του ως «εγκέφαλοι» της δολοφονίας

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι φίλος του επιχειρηματία που έχει ήδη συλληφθεί και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εμπλέκεται στην υπόθεση.