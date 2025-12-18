Μενού

Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια - Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 30χρονος για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Reader symbol
Newsroom
καμπινγκ-φοινικούντα
Το κάμπινγκ στην Φοινικούντα | ΕUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς παραδόθηκε στην αστυνομία ο 30χρονος που αναζητούνταν από τις Αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων της ανακρίτριας, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και φίλος του, επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του ως «εγκέφαλοι» της δολοφονίας

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι φίλος του επιχειρηματία που έχει ήδη συλληφθεί και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εμπλέκεται στην υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ