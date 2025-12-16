Την ημέρα γενεθλίων του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα αποφασίστηκε η προφυλάκιση του ανιψιού του, του ανθρώπου που εμφανιζόταν ως θύμα, το οποίο γλίτωσε από τύχη από τα πυρά του δολοφόνου του θείου του, ήταν μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και το κυριότερο, του ανθρώπου που σύμφωνα με την τελευταία διαθήκη του θύματος ήταν ο βασικός κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του.

Μαζί του τον δρόμο της φυλακής πήρε και ο επιστήθιος φίλος του, ο άνθρωπος που σύμφωνα με την ανακρίτρια σχεδίασε μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου το δολοφονικό σχέδιο με τα δύο σκέλη:

Την αλλαγή της διαθήκης με τις δύο απόπειρες κατά του 68χρονου, με δράστη τον υπάλληλο του επιχειρηματία, αλλά και τη φυσική εξόντωση του 68χρονου και του επιστάτη του με φυσικό αυτουργό – μέχρι στιγμής - τον υπάλληλο του και βοηθό τον συνέταιρο του.

Τι ισχυρίστηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Και οι δύο στις απολογίες τους που διήρκησαν συνολικά 13 ώρες ισχυρίστηκαν πως είναι αθώοι και απέδωσαν τα πάντα σε συμπτώσεις και ταραχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός δεν αρνήθηκε πως πήγε την επόμενη ημέρα των δολοφονιών στην Καλαμάτα. Ισχυρίστηκε πως είχε πάει να δει τη μητέρα του και απέδωσε σε σύμπτωση το γεγονός ότι συνέπεσε χρονικά με την παρουσία του 22χρονου στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε πακιστανικά τηλέφωνα, ενώ είπε πως πήρε τον φίλο μου τηλέφωνο γιατί ήταν φοβερά ταραγμένος.

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας δηλώνει αθώος και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις δολοφονίες. Είπε επίσης ότι μιλούσε με τον υπάλληλο του για θέματα της εργασίας τους και όχι για τις δολοφονίες.

Είπε επίσης ότι ο συγκατηγορούμενός του κάλεσε μετά τις δολοφονίες και την απόπειρα σε βάρος του, γιατί φοβήθηκε και ήταν ταραγμένος. Και ο ίδιος ισχυρίστηκε όι ουδέποτε χρησιμοποίησε πακιστανικά τηλέφωνα, ενώ είπε ότι έτυχε να είναι στο σπίτι του ο υπάλληλός του όταν ήρθε ο φίλος του σε αυτό μετά την αποτέφρωση του θείου του.

Τι αναφέρει η ανιψιά του 68χρονου

Μιλώντας αποκλειστικά στο reader.gr η ανηψιά του 68χρονου, Αμαλία Τομαρά, είπε: «Αισθάνομαι δικαιωμένη για τις υποψίες μου. Οι άνθρωποι αυτοί σχεδίαζαν τουλάχιστον ένα χρόνο το σατανικό τους σχέδιο».

«Εκτιμώ πως υπάρχουν και άλλοι συνεργοί που είναι ελεύθεροι γι αυτό και φοβάμαι πως κινδυνεύω και όσο ζω θα ζω με τον φόβο. Είμαι σίγουρη πως όλο αυτό έχει καθοδηγηθεί και από γυναικείο εγκέφαλο», ανέφερε επίσης.