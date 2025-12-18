Μενού

Φοινικούντα: Προθεσμία για το Σάββατο ο 30χρονος - Φέρεται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

Προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Φέρεται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας.

Reader symbol
Newsroom
Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου έλαβε χώρα η διπλή δολοφονία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το Σάββατο στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα και τα ξημερώματα παραδόθηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο 30χρονος συνέταιρος του επιχειρηματία που φέρεται ως ηθικός αυτουργός βρέθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στη 1:15 τα ξημερώματα θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών μετά το ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Παράλληλα τις τελευταίες ημέρες είχαν κινηθεί διαδικασίες έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι βρισκόταν εδώ και εβδομάδες στη Γερμανία, αλλά το διεθνές ένταλμα φέρεται να μην είχε ακόμη εκδοθεί.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε με περιπολικό της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας γύρω στις 10 το πρωί, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και έλαβε την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία για την απολογία του.

Εξάλλου νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησε και η μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων για ηθική αυτουργία από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας προς τις φυλακές.

Ειδικότερα ο ανιψιός του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και ο 32χρονος επιχειρηματίας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ