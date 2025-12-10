Φοινικούντα: Το σκεπτικό για τις νέες συλλήψεις - Τι ισχυριζόταν ο ανιψιός πριν συλληφθεί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα το οποίο έγινε στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είχε καταθέσει επανειλημμένα στο παρελθόν, συνελήφθη κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στη δολοφονία. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο από το περιβάλλον του επιχειρηματία, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια στο διπλό φονικό.

Τι είχε ισχυριστεί ο ανιψιός

Ο ανιψιός του θύματος –και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του– είχε παρουσιαστεί αρχικά ως αυτόπτης μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι γλίτωσε επειδή η σφαίρα του δράστη δεν τον πέτυχε. Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε βάρος του.

Από την πρώτη στιγμή απέφευγε τις δημόσιες δηλώσεις, όμως ένα στοιχείο τον έφερε στο «μικροσκόπιο» των Αρχών: το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το έγκλημα, χρησιμοποιώντας το κινητό της συντρόφου του. Όπως διαπιστώθηκε, τηλεφώνησε στον επιχειρηματία που συνελήφθη, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον 22χρονο φερόμενο συνεργό της δολοφονίας.

Σε παλαιότερη δήλωσή του στο Live News είχε αναφέρει για αυτή την κλήση:

«Σε ό,τι έχω πει στην ανάκριση, έχω πει την αλήθεια. Για όλες τις κινήσεις μου. Γιατί να φοβηθώ τώρα; Μπορεί να φοβάμαι μην έρθει κανείς και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό. Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω να βρεθεί άκρη. Αλλά αν ήμουν ένοχος, θα έπαιρνα τον… τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου και πανικοβλήθηκα. Του είπα “Φίλε, τρέμω – θες να έρθεις αύριο στο χωριό;”».

Παράλληλα, είχε παραπονεθεί πως δέχεται πίεση «από την αστυνομία, από τον δικηγόρο και από τα ΜΜΕ», λέγοντας ότι έχει στοχοποιηθεί ως «ο ανιψιός που σκότωσε τον θείο του». Υποστήριξε ότι έμαθε από τις ειδήσεις ποιος είναι ο φερόμενος συνεργός, καθώς –όπως δήλωσε– δεν γνώριζε τον 22χρονο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του είχε αναφέρει:

«Όλο το χωριό έλεγε ότι ο θείος είχε 30 εκατομμύρια. Το έλεγε και άνθρωπος δικός του. Το σπίτι μου το έχουν κλέψει δύο φορές, τη δεύτερη ενώ ήμουν μέσα. Ο θείος μου είχε πάει στην αστυνομία, αλλά μετά μου ζήτησε συγγνώμη όταν δεν βρέθηκε κάτι σε μένα, γιατί ήμουν στην Αθήνα. Με τον θείο μου είχαμε καλές σχέσεις· ήταν σαν πατέρας μου».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι δεν θέλει να αναφέρει λεπτομέρειες για προσωπικούς λόγους, αμφισβητώντας φήμες σχετικά με το παρελθόν του και δηλώνοντας ότι ο φίλος του επιχειρηματίας «έπεσε από τα σύννεφα» όταν έμαθαν για τον φερόμενο δράστη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να στραφεί εναντίον του θείου του.

Φοινικούντα: Το σκεπτικό για τις νέες συλλήψεις

Tο σκεπτικό της απόφασης που οδήγησε στις νέες συλλήψεις για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, παρουσίασε η εκπομπή «Live News». Σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας, ο ανιψιός του θύματος φέρεται να είχε αρχίσει να σχεδιάζει τη δολοφονία περίπου δύο μήνες πριν από την εκτέλεσή της.

Η ανακρίτρια φαίνεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός εκτελεστής είναι ο μέχρι πρότινος φερόμενος ως «συνεργός» — ο 22χρονος που είχε ισχυριστεί ότι μετά το φονικό κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Στο σκεπτικό αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ενεργώντας από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του (εργοδότη), με τον οποίο διατηρεί στενή φιλική σχέση, και με πρόθεση, πειθώ, φορτικότητα, συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, έπεισαν τον 22χρονο “συνεργό”, ο οποίος τελούσε υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να μεταβεί στις 7 Σεπτεμβρίου στη Φοινικούντα, όπου έκανε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Ο 22χρονος είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον νεαρό “εκτελεστή” το αεροβόλο όπλο. Το σχέδιο της δολοφονίας φέρεται να οργανώθηκε από 15/8/2025 έως 5/10/2025 στην Αθήνα και στη Φοινικούντα.

»Στις 5 Οκτωβρίου 2025, οι δύο κατηγορούμενοι, με συνεχή παρότρυνση και πίεση, προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά συρροή. Ο φερόμενος ως εκτελεστής περίμενε έξω από το κάμπινγκ, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός εισήλθε στον χώρο και στη συνέχεια στη ρεσεψιόν, όπου εντόπισε τα θύματα. Ο συνεργός χρησιμοποιούσε πακιστανικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, προκειμένου να ενημερώνει τον ανιψιό του θύματος για την άφιξή του στο κάμπινγκ και την ακριβή στιγμή παρουσίας του στο σημείο».