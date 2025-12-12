Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα αναμένονται οι δύο συλληφθέντες – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον εκτελεστή

Στην Καλαμάτα αναμένονται οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Πέμπτη από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης.

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία, προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους.

Η επικοινωνία των δύο συλληφθέντων τη μοιραία νύχτα

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα και επιστήθιος φίλος του δηλώνουν έκπληκτοι και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο των αρχών εξαιτίας ενός κρίσιμου τηλεφωνήματος το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό.

Ο 33χρονος μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, μέσω του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, επικοινώνησε πρώτος με τον 31χρονο επιχειρηματία, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, για να τον ενημερώσει για όσα είχαν συμβεί πριν καν ειδοποίησει την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια νύχτα ακολούθησαν και άλλες συνομιλίες μεταξύ των δύο, πάλι μέσω του τηλεφώνου της συντρόφου του ανιψιού, το ίδιο βράδυ.

Επιπλέον, λίγες ημέρες πριν το φονικό, στις 3 Οκτωβρίου, αλλά και λίγες ημέρες μετά, στις 10 Οκτωβρίου, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, στις επιχειρήσεις του 31χρονου.

Εκεί βρισκόταν και ο 22χρονος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές στις 14 Οκτωβρίου και παραδέχθηκε συμμετοχή ως συνεργός, αναλαμβάνοντας μάλιστα και την «ευθύνη» της ηθικής αυτουργίας, την οποία απέδωσε σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Τα τηλεφωνήματα το μοιραίο βράδυ, καθώς και οι συχνές επαφές πριν και μετά τη δολοφονία, εξετάζονταν εξ αρχής προσεκτικά από την ΕΛΑΣ.

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις του ανιψιού

Ο 33χρονος ανιψιός υποστήριζε ότι υπήρξε και ο ίδιος στόχος της επίθεσης, λέγοντας ότι ο δράστης είχε προορίσει για εκείνον τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε. Ωστόσο, μια σειρά αντιφάσεων τον έφερε στο επίκεντρο των ερευνών:

οι βεβιασμένες κινήσεις του το μοιραίο βράδυ,

η έντονη νευρικότητα που επέδειξε,

αλλά και η λανθασμένη περιγραφή του δράστη, καθώς αρχικά πρόσθεσε στο προφίλ του εκτελεστή τα ρούχα του φερόμενου ως «συνεργού»,

ενώ στη ΓΑΔΑ αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τον 22χρονο Ελληνοβρετανό ως εκτελεστή.

Οι ισχυρισμοί του επιχειρηματία

Αντίστοιχα, ο 31χρονος επιχειρηματίας είχε δώσει πολύωρη κατάθεση στην ανακρίτρια στα μέσα Οκτωβρίου, προκαλώντας επίσης ερωτήματα. Ισχυρίστηκε ότι αναγνώρισε τον 22χρονο εργαζόμενό του σε τηλεοπτική εικόνα όπου το πρόσωπο ήταν θολωμένο, πριν ακόμη εκείνος παραδοθεί.

Παραδέχθηκε επίσης ότι δεν ενημέρωσε τον 33χρονο φίλο του παρότι, όπως είπε, βρισκόταν σε σοκ από τη δολοφονία του θείου του. Στην κατάθεσή του περιέγραψε με αρνητικούς χαρακτηρισμούς τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον οποίο αποκάλεσε μάλιστα «σκουπίδι», αποδίδοντάς του «σεξουαλικές διαστροφές», παρότι αρχικά ισχυριζόταν ότι δεν τον γνώριζε.

Όταν όμως κλήθηκε να ανοίξει το κινητό του —το οποίο κρατούσε απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της κατάθεσης- αποκαλύφθηκε ότι είχε αποθηκεύσει τον 68χρονο ως «Θειούλης» … ενώ στη συσκευή του είχε αποθηκευμένα και τα κινητά των δύο 22χρονων.

Πώς φτάσαμε στα εντάλματα σύλληψης

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίστηκε την κύρια ανάκριση, αντιλαμβανόμενη ότι οι ενδείξεις εμπλοκής ήταν πολλές, αλλά έπρεπε να ενισχυθούν, συνέχισε για δύο μήνες μια εκτεταμένη διαδικασία:

έλαβε νέες μαρτυρικές καταθέσεις,

εξέτασε διεξοδικά το βιντεοληπτικό υλικό,

ανέλυσε τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις,

ζήτησε τεχνικές διασταυρώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.,

ενώ στις 17 Νοεμβρίου διέταξε ταυτόχρονες έρευνες σε επιχειρήσεις και σπίτια σε Αττική και Μεσσηνία.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τον ανιψιό και τη σύντροφό του για πολύωρη κατάθεση, ζήτησε να κατασχεθούν τα κινητά τους τηλέφωνα —όπως και εκείνο του 31χρονου επιχειρηματία, ο οποίος κλήθηκε σε Α.Τ. Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν και παρέδωσε και ο ίδιος τη συσκευή του.

Η συνδυαστική αξιολόγηση όλων των στοιχείων οδήγησε στην έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης. Τα δύο έχουν ήδη εκτελεστεί, ενώ εκκρεμεί το τρίτο, που αφορά έναν 30χρονο συνέταιρο του επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού. Φέρεται, μάλιστα, μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, να έδινε οδηγίες στον 22χρονο πριν και μετά τη δολοφονία.

Ερώτημα ο φυσικός αυτουργός

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λευκό σκούτερ, με το οποίο οι δύο 22χρονοι μετέβησαν στη Μεσσηνία, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί έως σήμερα, παραλήφθηκε από σημείο κοντά στο σπίτι του συγκεκριμένου προσώπου.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις απολογίες των δύο συλληφθέντων στην Καλαμάτα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακρίτρια τείνει να αποδώσει στον 22χρονο που παραδόθηκε αυτοβούλως τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, θεωρώντας ότι αυτός εισήλθε στη «σκηνή» του εγκλήματος στα κρίσιμα τέσσερα λεπτά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, παραμένει το μεγαλύτερο ερώτημα ποιος ήταν το «έμπειρο» χέρι που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον 61χρονο.