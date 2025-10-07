Φοινικούντα: Ξανθός, με σπαστά ελληνικά - Αυτός είναι ο δράστης του διπλού φονικού - Χωρίς κάμερες το κάμπινγκ

Με αδιάκοπους ρυθμούς συνεχίζεται η προσπάθεια ταυτοποίησης, από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος μπήκε στον χώρο της ρεσεψιόν με το δάκτυλο στη σκανδάλη και σκότωσε εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Στη συνέχει κυνήγησε και σκότωσε τον 61χρονο επιστάτη, ενώ γλίτωσε ο ανιψιός του 68χρονου που ήταν μπροστά.

Ο δράστης δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μπήκε σε έναν χώρο που φιλοξενεί 250 άτομα αποφασισμένος να σκοτώσει, οπότε στην ΕΛΑΣ καταλήγουν πως ο θυμός του κυριάρχησε και οι διαφορές είναι πολύ προσωπικές.

Χωρίς κάμερες το κάμπινγκ, κρίσιμες οι μαρτυρίες

Ο χώρος του κάμπινγκ δεν έχει κάμερες ασφαλείας, οπότε τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έχουν επικεντρωθεί στη συλλογή πληροφοριών από τους μάρτυρες στο σημείο. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάνει λόγο για ανοιχτόχρωμο και ξανθό άτομο, ενώ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως οριακά είναι ανήλικος.

«Ο δράστης μπήκε μέσα χωρίς να έχει καθόλου καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Απευθύνθηκε με σπαστά αγγλικά στον θείο μου και κατευθείαν το πυροβόλησε. Εγώ δεν μπόρεσα να αντιδράσω. Στη συνέχεια, κυνήγησε τον επιστάτη και τον πυροβόλησε. Μετά βγήκε έξω και τον παρέλαβε κάποιος άλλος με μηχανάκι. Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος και ξανθός» κατέθεσε στην αστυνομία ο ανιψιός.

Μετά το αιματηρό συμβάν, έφυγε με μηχανάκι που πιθανώς οδηγούσε φίλος του.

Δύο επίθεσεις ακόμα, δεν κατονόμασε κανέναν

Το σενάριο των πολύ προσωπικών διαφορών ενισχύεται και από τις δύο επιθέσεις που δέχθηκε στο πρόσφατο παρελθόν ο 68χρονος, ο οποίος όμως αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη.

Τον Ιούλιο ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του

Πριν από 15 ημέρες δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπο και νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν έδωσε συνέχεια.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο Mega το πως γλίτωσε: «Είδαμε ένα μηχανάκι και μπήκε δίπλα από το σπίτι του σε κάτι ελιές. Η αμφίεση του χειμωνιάτικη και για αυτό μας έκανε εντύπωση. Την ώρα που ερχόταν αυτός πετάχτηκε το μηχανάκι από τις ελιές στον δρόμο, του κάναμε σινιάλο εμείς ότι αυτό είναι το μηχανάκι και άρχισαν και τον κυνηγούσαν από το σπίτι μέχρι και την Φοινικούντα και τους διέφυγε».

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας που έχουν αναλάβει την υπόθεση συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής αλλά και μαρτυρίες προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον νεαρό δράστη.