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Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Κρότος προηγήθηκε της πυρκαγιάς - Καίγεται ολοσχερώς το εργοστάσιο

Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας. Ένας νεκρός, τραυματίες και ολική καταστροφή μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού.

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Έκρηξη σε εργοστάσιο
Έκρηξη σε εργοστάσιο | Orange press agency
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Ένας εκκωφαντικός κρότος που αντήχησε σε ολόκληρη την περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας σήμανε την αρχή του εφιάλτη το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο ισχυρός θόρυβος προκάλεσε άμεσο πανικό στους κατοίκους, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η βιομηχανική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες.
 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 13:30 και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε 35 πυροσβέστες με μια ομάδα «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 11 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα απανθρακωμένο άτομο. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Το μέγεθος της πυρκαγιάς κλιμακώθηκε ραγδαία, καθώς στο σημείο σημειώθηκαν συνεχείς δευτερογενείς εκρήξεις, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε πύρινη κόλαση και δυσκολεύοντας την προσέγγιση.

 

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