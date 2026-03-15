Φονικό στην Καλαμαριά: Υπό κράτηση ο 20χρονος φίλος του θύματος - Την Τετάρτη η απολογία του

Υπό κράτηση τίθεται και ο 20χρονος που προσήλθε νωρίτερα ενώπιων της Α΄ τακτικής ανακρίτριας για την υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φίλος του θύματος, που φέρεται να ήταν μπροστά στο θανάσιμο περιστατικό, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Ο 20χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και δήλωνε διαθέσιμος να θέσει εαυτόν στις δικαστικές αρχές. Ο δικηγόρος του ενημέρωσε σχετικά την τακτική ανακρίτρια που διαχειρίζεται τη δικογραφία και εκείνη του ζήτησε να κληθεί ο νεαρός, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι φαντάρος ενώ εκτιμάται ότι ενημερώθηκε χθες πως καταζητείται, όταν άκουσε για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους δύο φίλους του 20χρονου.

Κλειδί για το κίνητρο οι δύο καταθέσεις των φίλων

Λύση στον γρίφο του κίνητρου του δολοφονικού επεισοδίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης αναμένεται να δώσουν οι απολογίες των δυο νεαρών φίλων του 20χρονου θύματος.

Ήδη από χθες το βράδυ, ο δικηγόρος του 20χρονου ταυτοποιημένου κατηγορούμενου για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, είναι σε συνεννόηση με τις αρχές έτσι ώστε ο εντολέας του και αυτόπτης μάρτυρας να δώσει εξηγήσεις για:

Γνώριζαν ή όχι τον 23χρονο συλληφθέντα;

Γιατί βρέθηκαν στην γειτονιά του ;

Υπήρξε στο παρελθόν κάποιο μεταξύ τους επεισόδιο;

Πως ξεκίνησε η συμπλοκή ;

Ήταν οπαδικές οι διαφορές τους ;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, οι δυο νεαροί επιθυμούν πρώτα να αποχαιρετήσουν τον φίλο τους που κηδεύεται σήμερα το μεσημέρι και μετά να παρουσιαστούν στην Α΄ τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την δικογραφία.

Και στους δυο νεαρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες με τις επιβαρυντικές διατάξεις της αθλητικής βίας που μετατρέπουν το αδίκημα σε διαρκές. Δηλαδή ένα αδίκημα που δεν περιορίζεται στην αυτόφωρη διαδικασία.

«Το παιδί βρισκόταν σε άμυνα» λέει στο Reader συγγενικό του πρόσωπο

Μιλώντας στο Reader, ο θείος του κατηγορουμένου υποστήριξε:

«Το παιδί ήταν σε άμυνα. Δέχτηκε επίθεση. Το μαχαίρι το είχε πάνω του γιατί είναι εργαλείο της δουλειάς του. Βοηθάει τον πατέρα του στο μαγαζί. Φανταστείτε ο μπαμπάς του είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι φανατικός με τον Άρη .Είναι καλό και ήσυχο παιδί.»

O 23χρονος κατηγορούμενος για το φονικό επεισόδιο που διαδραματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και στοίχισε τη ζωή σε ένα 20χρονο παιδί αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή την Τρίτη 17 Μαρτίου.