Φονικό στην Κρήτη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 22χρονο - Απολογείται το Σάββατο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης, οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε στον 22 φερόμενο δράστη που πυροβόλησε τον θείο του εν ψυχρώ σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το φονικό είχε εξαφανιστεί, όμως λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων. Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είναι έντονη, καθώς επικρατεί ανησυχία για πιθανή βεντέτα.

Διαβάστε επίσης: Φονικό στην Κρήτη: Τρεις σφαίρες στο στήθος την ώρα που χόρευε - «Πήγε να βγάλει κάτι και έριξα» λέει ο δράστης - Φόβοι για βεντέτα

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων.

Χανιά: Τι δήλωσε η σύζυγος του θύματος

Αποκαλυπτική ήταν η σύζυγος του 52χρονου θύματος λέγοντας στο Mega: «Ο ένας κρύβει τον άλλον. Την καθαρή αλήθεια εδώ δεν θα τη μάθετε ποτέ.

Εγώ να σας πω τον άνθρωπο μου θα τον θάψω στο χωριό μου. Στο χωριό του δεν θα τον θάψω.

Τον πρόδωσε το χωριό του. Αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπο μου, μόνο άσχημα λόγια θα σας πουν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό», ανέφερε.